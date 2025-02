58 kg de cocaïne dissimulés dans une remorque de hors-bord saisis à Hendaye

Des douaniers de la brigade d'Hendaye ont réalisé une saisie importante de 58 kg de cocaïne dissimulés dans une remorque de hors-bord le 10 février dernier. La valeur estimée de la saisie est de près de 4 millions d'euros.

Le 10 février dernier, les douaniers de la brigade d' Hendaye ont réalisé une saisie exceptionnelle : 58 kg de cocaïne dissimulés dans une remorque de hors-bord. Cette technique astucieuse de cachement a été déjouée grâce à l'œil attentif des agents. La découverte a eu lieu au péage de Biriatou lors du contrôle d'un pick-up immatriculé en Pologne tractant une remorque polonaise avec un bateau hors-bord.

Lors de l'inspection minutieuse, les douaniers ont découvert, cachés dans les longerons de la remorque, des pains de cocaïne accessibles par un système de cordes. Un total de 48 kg de cocaïne a été récupéré de cette cachette sophistiquée. La valeur estimée de cette saisie sur le marché noir s'élève à près de 4 millions d'euros. Cette opération intervient dans un contexte où la douane française a déjà intercepté plus de 12 tonnes de cocaïne en 2023.La brigade d'Hendaye, particulièrement active dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, a réalisé une autre saisie notable le 31 janvier dernier. Lors d'un contrôle, 246,5 kg d'herbe de cannabis dissimulées dans les porte-palettes d'un poids lourd ont été découvertes. Ces succès successifs soulignent l'importance du travail des douaniers dans le combat contre le trafic international de drogues. L'utilisation de techniques de cachement toujours plus sophistiquées par les trafiquants exige une vigilance accrue de la part des forces de l'ordre. La douane française continue de mobiliser ses ressources pour contrer ce fléau et protéger la population des dangers liés à la drogue





