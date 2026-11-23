Cinquante-deux sociétés savantes et organisations médicales appellent à suspendre l'examen du paquet Omnibus X au Parlement européen, dénonçant une menace pour la santé publique et l'environnement.

Soixante-deux sociétés savantes et organisations médicales de seize pays ont signé une tribune d'urgence affirmant que le projet de loi visant à assouplir la réglementation des pesticides "menace la santé" des citoyens européens. Ces acteurs scientifiques et sanitaires exhortent instamment les eurodéputés à suspendre l'examen du paquet législatif "Omnibus X" au Parlement européen. Cette demande intervient avant la décision cruciale prévue en décembre pour valider ou rejeter ces mesures controversées.

Examen Législatif et Mécanismes de la Réforme Pesticide

Les eurodéputés doivent se prononcer sur le paquet législatif "Omnibus X" en décembre, suivant un processus en deux étapes : d'abord en commission Environnement, puis lors d'une séance plénière. Ce texte vise à simplifier les réglementations liées à l'utilisation des produits phytosanitaires, une simplification que les signataires jugent dangereuse pour la protection sanitaire. La réforme proposée supprimerait l'obligation d'une autorisation réitérée périodiquement pour la plupart des substances actives utilisées.

Also read Roberto Saviano : « Si je continue aujourd’hui, c’est par esprit de vengeance »

Outre cette suppression de contrôle, le texte autoriserait dans certaines situations l'usage de pesticides déjà interdits pour écouler les stocks existants. Cette mesure prolongerait de facto la contamination des territoires et des citoyens, exposant durablement les populations à des risques sanitaires évitables. Les signataires soulignent que cette logique va à l'encontre des principes fondamentaux de prévention établis par la science.

Position des Parties Prenantes et Arguments Scientifiques

Les signataires de cette tribune, dont la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, incluent des présidents de sociétés d'hématologie du Portugal, de la Grèce, de l'Autriche, ainsi que de l'immunologie des Pays-Bas, de l'Allemagne, de la Norvège, de la Serbie et d'Europe. Ils estiment que modifier le droit européen sans évaluation préalable constitue une violation des exigences scientifiques, sanitaires et démocratiques. La santé des Européens doit impérativement rester une priorité absolue des politiques publiques face à ces risques.

Advertisement

Le collectif réclame une réglementation plus stricte nécessitant une meilleure évaluation de l'exposition à multiples substances et de l'exposition environnementale. Les experts insistent sur la nécessité d'intégrer les évolutions scientifiques récentes dans la prise de décision. Ils dénoncent également un déséquilibre dans les expertises mobilisées lors de l'élaboration du texte actuel, questionnant l'objectivité du processus législatif en cours.

Impacts Concrets, Financement et Prochaines Étapes

Un point technique majeur est soulevé concernant l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui manque de moyens pour réaliser les réévaluations de toxicité dans des délais satisfaisants. Les signataires proposent une solution concrète : un budget supplémentaire de 15 millions d'euros. Cette somme est présentée comme négligeable à l'échelle de l'Union européenne mais suffisante pour résoudre le problème de capacité d'analyse.

Les scientifiques demandent officiellement que l'examen législatif soit suspendu jusqu'à la réalisation d'une évaluation indépendante et contradictoire. Cette procédure est considérée comme essentielle pour garantir la transparence et la rigueur scientifique avant tout vote. La mobilisation ne se limite pas aux cercles académiques, reflétant une préoccupation sociale large.

La contestation a déjà pris une dimension visuelle forte à Bruxelles, où Fleur Breteau, fondatrice du collectif Cancer Colère, a déversé des cendres sur le commissaire européen à la Santé, Olivér Várhelyi. Lors d'un sommet dédié au cancer, elle a déclaré : "Ce sont les cendres des gens que vous allez tuer", avant d'être évacuée de la salle par les forces de sécurité. Cet acte symbolique marque l'escalade des tensions autour de cette réforme.

Advertisement

La pression devrait s'intensifier à Strasbourg, où l'ONG Foodwatch manifestera mardi prochain devant le Parlement européen. Cette action s'accompagnera de la participation de 300 autres organisations non gouvernementales qui entendent dire "non aux pesticides à vie". Cette coalition massive vise à faire pression sur les décideurs politiques pour qu'ils respectent les appels à la prudence sanitaire émis par la communauté scientifique internationale.