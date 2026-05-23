A record number of pilgrims from across the globe have arrived in Saudi Arabia for the 2018 Hajj pilgrimage, as the number of visitors surpassed 1.5 million. The pilgrimage has been disrupted by the ongoing tensions with Iran as well as by the rising cost of travel. Despite the challenges, global airlines have resumed operations to the region, which could see a rise in visitors.

Des pèlerins musulmans provenant de différents pays du monde réalisent le Grand pèlerinage ( Hajj ) à La Mecque et de nombreux pèlerins non-musulmans en Arabie saoudite.

La affluence a battu tous les records avec plus de 1,5 million de pèlerins arrivant de l'étranger. Le nombre total de visiteurs s'élève désormais à 1.518.153, et ce chiffre devrait augmenter d'ici lundi. Le Hajj est le cinquième des cinq piliers de l'islam et est obligatoire pour tous les musulmans capables de le faire. Les voyageurs se confrontent à des inquiétudes en raison des tensions avec la République islamique en Irani et à l'augmentation du coût des voyages.

Les grandes compagnies aériennes des Émirats arabes unis, du Qatar et de Bahreïn ont rétablit leurs capacités aériennes après des semaines de fermeture due aux annulations de vols. Le pèlerinage se déroule contre un climat compliqué avec la récente attaque israélienne contre Téhéran et des préoccupations concernant la reprise du conflit en réponse. Le Barça et Lyon on le feraient pour cette Ligue des Champions... Suivez la finale avec nous..





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