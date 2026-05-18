50e anniversaire du jumelage Argentan-Rotenburg : amitié solide, liens forts et partage

Le 50e anniversaire du jumelage Argentan-Rotenburg a été fêté du jeudi 14 au dimanche 17 mai 2026 afin de perpétuer cette « amitié solide ». Près de 80 Allemands étaient présents.La charte du jumelage entre Argentan et Rotenburg a été signée par les deux maires. Un petit-déjeuner commun a été servi dans le hall du champ de foire. Ce week-end franco-allemand a été rempli de visites, d’activités sportives et culturelles, de rencontres, d’échanges, de partage et de fête.

Le 50e anniversaire du jumelage Argentan - Rotenburg a été fêté du jeudi 14 au dimanche 17 mai 2026 afin de perpétuer cette « amitié solide ».

Près de 80 Allemands étaient présents. La charte du jumelage entre Argentan et Rotenburg a été signée par les deux maires. Un petit-déjeuner commun a été servi dans le hall du champ de foire. Ce week-end franco-allemand a été rempli de visites, d’activités sportives et culturelles, de rencontres, d’échanges, de partage et de fête.

Les Tanja et Wenno Ronsdorf, Klaus Dieter Orth, Joël Chaplain, Michaël Gottwald et Jean-Paul Alexandre (absent sur la photo) ont été mis à l’honneur pour leur engagement et leur implication au sein du jumelage. Après la première cérémonie l’année dernière à Rotenburg, c’est un grand honneur pour nous de sceller à nouveau ce lien de partenariat vivant, a annoncé Marcus Weber, maire de Rotenburg an der Fulda.

Les maires entourés de Guy Frénéhard (à gauche) et de Luc Plessis, coprésidents du Cercle jumelage Argentan. En signe d’amitié, nous vous offrons un banc et un tilleul pour exprimer la continuité des échanges. Son histoire avait ému toute l’Allemagne : la baleine Timmy est morte deux semaines après son sauvetageUn demi-siècle déjà et l’histoire est toujours aussi vivante. Une amitié solide s’est construite.

Choisir de tendre la main à l’Allemagne, il y a 50 ans, n’était pas anodin. La paix se construit dans les familles, les clubs de sport, les associations, les rencontres entre jeunes… Emmanuel Flouvat rappelle. Clémentine Herbinière et Alix Lemoal ont lu la charte du jumelage dans les deux langues. Dans un monde où ressurgissent des conflits, continuons à bâtir des ponts entre Argentan et Rotenburg.

Merci à tous ceux qui font vivre cet échange. Nous célébrons le passé et regardons vers l’avenir afin de faire grandir ce jumelage et à inspirer. La grande photo de famille témoignant les liens forts qui se sont créés depuis 50 ans. Le vol en direction de New York renonce à traverser l’Atlantique et se pose en urgence à l’aéroport de Roissy.

Un nouveau radar vient d’être installé sur cette route départementale très fréquentée de Seine-Maritime





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