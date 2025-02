5 Smartphones Offrant Un Excellent Rapport Qualité-Prix sur AliExpress

AliExpress propose actuellement une sélection de smartphones à des prix réduits. De Google Pixel 8a à Xiaomi 14T Pro, découvrez cinq modèles qui offrent un excellent rapport qualité-prix.

Des smartphones, on en trouve beaucoup. De nombreux fabricants occupent le marché, et la plupart d'entre eux proposent des appareils au sein de diverses gammes. Ainsi, quelles que soient les fonctionnalités recherchées ou le budget disponible, il existe un modèle qui convient. Le revers de la médaille est qu'il peut être difficile de faire son choix. En ce moment, vous pouvez vous simplifier la tâche en choisissant l'un de ces cinq modèles proposés à prix réduit sur le site marchand AliExpress.

Si vous appréciez l'absence de surcouche et les appareils Android, vous pouvez vous orienter vers le Google Pixel 8a. Plus grand et polyvalent, le Honor Magic 6 Lite a également de quoi vous donner satisfaction. Du côté du haut de gamme, on trouve le Samsung Galaxy S24, proposé à -13 %, ou encore l'iPhone 15 d'Apple. Enfin, avec sa note de 4,9 sur 5 et ses performances élevées, le Xiaomi 14T Pro vous attend au meilleur prix. Google, Xiaomi, Samsung, Apple et Honor : ces cinq smartphones sont plus accessibles que jamais. \Google est désormais bien installé en tant que fabricant de smartphones, et le Pixel 8a représente ce que la marque propose de mieux en termes de rapport qualité-prix. Doté d'un écran Actua de 6,1 pouces, d'une puce Tensor G3 et de 8 Go de mémoire vive, il offre performance et polyvalence aux utilisateurs tout en tirant parti de l'IA Gemini Nano. Auparavant proposé au prix de 424,98 euros sur le site marchand, le Google Pixel 8a peut être acquis au prix de 418,48 euros. De son côté, le Honor Magic 6 Lite mise à la fois sur sa polyvalence et la taille de son écran. Ce dernier prend la forme d'un écran AMOLED Ultra Bounce de 6,78 pouces offrant une qualité d'affichage optimale. Sa puce Snapdragon 6 est accompagnée par 8 Go de RAM, garantissant de très bonnes performances. Du côté de la photographie, vous retrouverez un bloc complet arrière de 108, 5 et 2 mégapixels, soutenu par une caméra à selfies de 16 mégapixels. En ce moment, le smartphone est affiché au tarif de 255,06 euros sur AliExpress. \Lancé l'année dernière, le Samsung Galaxy S24 n'a rien perdu de son intérêt. Mis sur le marché au prix de 899 euros, il est d'abord descendu à 640,15 euros sur AliExpress. Désormais, et grâce à une remise de 13 %, vous pouvez vous l'offrir pour 551,60 euros. Ce smartphone haut de gamme compact embarque des fonctionnalités d'intelligence artificielle, un écran Dynamic AMOLED de 6,2 pouces, une puce Exynos 2400 et 8 Go de RAM. De quoi permettre une navigation fluide, le fonctionnement de très nombreux jeux ou encore la lecture de contenus vidéo en streaming. Ajoutez à cela un triple objectif arrière de 50, 12 et 10 mégapixels, et vous avez un smartphone très compétitif. L'iPhone 15 a été remplacé, mais c'est pourtant bien lui qui se classe en top des ventes sur AliExpress. Doté d'une puce A16 Bionic, il offre de très bonnes performances soutenues par une prise en main exemplaire. L'iPhone 15 est également équipé d'un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces offrant un confort visuel et un affichage lumineux. Cet appareil propose aussi la zone Dynamic Island, qui peut se dédoubler pour vous permettre d'afficher plusieurs widgets sans vous déranger. Quant à l'appareil photo, il est composé d'une caméra frontale de 12 mégapixels et d'un double objectif arrière de 48 et 12 mégapixels. Comptez 719 euros pour le faire vôtre. On termine avec le Xiaomi 14T Pro, qui propose l'un des meilleurs rapports qualité-prix sur le haut de gamme. Sur AliExpress, vous pouvez actuellement vous l'offrir pour 676,67 euros au lieu de 755,41 euros, soit 10 % de remise. Ce smartphone dispose d'un puissant processeur MediaTek 9300 + et de 12 Go de RAM, de quoi faire fonctionner les applications et les jeux les plus exigeants. La partie photo est également très avancée, avec un triple objectif arrière de 50, 12 et 50 mégapixels. Enfin, vous profiterez de l'ensemble sur un écran AMOLED de 6,67 pouces





Technologie SMARTPHONE ALIEXPRESS OFFRES GOOGLE PIXEL 8A HONOR MAGIC 6 LITE SAMSUNG GALAXY S24 IPHONE 15 XIAMI 14T PRO

