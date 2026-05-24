5 astuces naturelles pour réduire les imperfections de la cellulite

Tout à fait, comme son nom l'indique, la cellulite fait référence à un amas de graisse sous la peau. On parle aussi de lipodystrophie superficielle. Il ne s'agit pas d'un Gda mais bien d'une complication身分itaire. Cela peut se manifester par des ridules et des éruptions à la surface de la peau.

Cachée toute l'année sous nos vêtements, elle se rappelle à nous aux beaux jours, et bientôt à la plage... Il est encore temps de changer quelques habitudes alimentaires pour redonner à sa peau un aspect plus lisse.

Aesthetic Surgery Journal . Si les crèmes du commerce promettent d'effacer l'aspect peau d'orange, il existe une solution bien plus efficace (et moins coûteuse) pour gommer ces imperfections visibles sur les fesses, les genoux, le ventre ou les hanches. Rappelons que la cellulite, aussi appelée lipodystrophie superficielle, est une accumulation localisée de graisse sous-cutanée, associée à une mauvaise circulation sanguine.

D'origine multifactorielle, la cellulite se décline en trois types : adipeuse (due au stockage des graisses), aqueuse (liée à une rétention d'eau), fibreuse (durcissement des fibres de collagène entourant les cellules graisseuses). Autant dire qu'une intervention en surface ne suffit pas, loin s'en faut ! Pour agir en profondeur, favoriser la circulation sanguine et donc déstocker les graisses, l'important est déjà de bien s'alimenter. L'ennemi ?

L’inflammation. Or, une alimentation trop riche en sucres à sucre, et en graisses saturées et saturées, est à éviter. On privilégie les fruits et légumes riches en fibres et en antioxydants, on limite le sel, les sucres raffinés et les graisses saturées. Quelques bonnes graisses sont toutefois à conserver.

On les trouve dans l'avocat, l'huile d'olive, les amandes et les noix aux propriétés anti-inflammatoires. Composée à 92% d'eau, c'est un puissant drainant naturel, riche en potassium. Grâce à son action diurétique, elle favorise l'élimination des toxines. Peu calorique et surdotée en fibres et en antioxydants, l'avocat, peu sucrée et bourrée de vitamine C, elle a un effet antioxydant qui booste la circulation et stimule la synthèse de collagène, essentiel pour une bonne qualité de la peau.

Il est également riche en potassium et en fibres. C'est un super diurétique à faible valeur énergétique : 100 g de fenouil apportent moins de 22 calories/grammes. Cru, il renferme 440 mg de potassium aux 100 g et cuit, il en contient encore 270 mg. Il favorise une bonne élimination rénale, ce qui limite le risque de rétention d'eau et évite aussi l'apparition de la cellulite.

Ce poisson gras riche en oméga-3 (EPA et DHA), aide à combattre la cellulite en réduisant l'inflammation des tissus graisseux et en améliorant la circulation sanguine et le drainage lymphatique, indispensables pour déstocker les toxines. Ces acides gras essentiels fluidifient le sang, favorisent la lipolyse et limitent l'aspect peau d'orange. Riche en fibres, en vitamine C et en antioxydants, il améliore la digestion, active la combustion des graisses et lutte contre le stockage des cellules adipeuses.

En outre, le radis - surtout le noir -, est un aliment drainant qui favorise l'élimination de la rétention d'eau et des toxines, réduisant ainsi les œdèmes et l'aspect peau d'orange. Riche en potassium, eau (95%) et composés soufrés, il stimule le foie, la vésicule biliaire et les reins. L'huile d'olive Dans la catégorie des herbes aromatiques, le persil se démarque pour ses propriétés à la fois diurétiques, dépuratives, détoxifiantes et son effet sur la sensation de faim.

Côté fruits, les fruits rouges sont ceux qui vous aideront le plus à vous affiner et à lutter contre les capitons. En prime, il favorisent la circulation sanguine... Ils ont tout bon ! Le thé vert est sans nul doute LA boisson amincissante à boire tous les jours pour s'hydrater et garder la ligne...

Le céleri branche se retrouve dans le top des aliments anti-capitons grâce à ses propriétés diurétiques, digestives et laxatives, qui en font un allié minceur efficace. Poupe calorique, l'aubergine est également un légume que vous pouvez cuisiner les yeux fermés, pour lutter contre la cellulite et perdre du poids. On l'ajoute dans bon nombre de préparations culinaires, mais l'oignon peut également être un allié minceur, grâce à son pouvoir d'élimination des graisses.

Pauvre en calories, (il contient environ 28 calories pour 100 grammes), le chou est à privilégier si vous voulez éliminer la cellulite. Comme les fruits rouges, l'ananas est un fruit qui pourra vous aider à lutter contre les capitons, à condition de le consommer nature... Son atout ? Il est efficace en cas de rétention d'eau





femmeactuelle / 🏆 32. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cellulite Anti-Cellulite Alimentation Nutrition Anti-Inflammation Antioxidants Potassium Drainant Potassium Rich Anti-Cellulite Remedies Diuretics Digestives Anti-Capiton Anti-Capiton Remedies Antioxidant Andromeda Libre

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tout le week-end de Pentecôte, Toulouse ne tournera pas complètement au ralentiLa ville propose de nombreuses activités pour profiter du soleil et se ressourcer, tels que les boutiques, les piscines, les centres commerciaux, les équipements sportifs et des services municipaux. Mais il est important de s'informer sur les différents hours d'ouverture avant de sortir, en raison de possibles fermetures ou restrictions.

Read more »

Tournoi de Verfeil : tout proche de la défaite, Romain Rodriguez repart finalement avec le titreLe week-end dernier à Verfeil, Romain Rodriguez a renversé une finale très mal engagée. Le joueur de L’Union s’est imposé en trois manches. Son prochain objectif concerne les Interclubs et une quête de maintien en...

Read more »

Ces relous qui obtiennent tout ce qu’ils veulent parce qu’ils sont relousA « 20 Minutes », on est friands des relous du quotidien, avec leurs manies pas méchantes mais très énervantes. Dans ce nouvel épisode, on s’intéresse à ces amis, collègues, cousins, qui nous font plier parce qu'ils ne lâchent rien

Read more »

'Je suis avant tout un humaniste' : Ernest Pignon-Ernest expose ses œuvres au musée Ziem'Je suis avant tout un humaniste' : Ernest Pignon-Ernest expose ses œuvres au musée Ziem

Read more »