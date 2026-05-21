47 idées de sorties pour le week-end et la semaine qui suit dans le pays de Fougères

La Chronique propose 47 idées de sorties pour se déplacer dans le pays de Fougères. Il y a des concerts, des randos, des expositions, des bons plans, des spectacles et des sports à faire. Il y a aussi des balades, des festivals, des expositions de créateurs et des événements culturels.

Concerts , randos, expos, bons plans , spectacles, sport… Que faire dans le pays de Fougères ? La Chronique vous donne 47 idées de sorties pour ce week-end et la semaine qui suit.

Le Rocher Coupé, à Fougères, sera le théâtre d’une balade ce week-end dans le cadre de la fête de la nature. Deuxième édition de la soirée Croqueur de Caisson : Larsen Sound reprend possession du Coquelicot et invite Vantasy pour une nuit électronique sans compromis. La chorale Harmonic poursuit la célébration de son demi-siècle d’existence avec un concert très spécial.

Depuis le jeudi 14 mai, jour d’ouverture du festival, la fête de la Bretagne mise sur pied par l’école Diwan de Fougères bat son plein. Handball. Excellence féminine, AGL Fougères – Séné, 18h30 à Paron sud ; Excellence masculine, AGL Fougères – Séné, 21h, même endroit. Portes ouvertes : serres municipales.

Fête du jeu. La fête du jeu organisée par la ludothèque municipale « Cité Jeux » aura lieu samedi 23 mai, 11 h à 18 h 30, Jardin public, rue porte Saint-Léonard. Un marché de créateurs se met en place à la Maison de Savigny à Fougères, samedi 23, dimanche 24 et lundi 25 mai. Un documentaire sur la création théâtrale en langue bretonne « Yn myn dreamen hear ik dy » sera projeté au cinéma le club.

Le skipper Clément Machetel lors de sa mini-transat sur son bateau APRIL MARINE ©Photo fournie par le Rotary club de FougèresDîner-débat. Le Rotary Club de Fougères s’était donné pour mission de récolter des fonds pour l’association reconnue d’utilité publique, Planète Mer, qui œuvre pour la préservation des océans en privilégiant trois domaines : la protection de la biodiversité du littoral avec les citoyens, la maîtrise et la gestion des ressources de pêche avec les pêcheurs et la restauration des milieux marins dégradés avec les populations locales





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