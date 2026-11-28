Ce samedi 28 novembre, 44 500 personnes se sont mobilisées nationwide contre les violences sexistes et le coût de la vie, avec 12 500 participants à Paris.

Le samedi 28 novembre 2026, une mobilisation massive s'est déroulée sur l'ensemble du territoire national pour dénoncer les violences sexistes et sexistes. Au total, 44 500 personnes ont rejoint les cortèges dans plusieurs villes de France, marquant une réponse directe au contexte social tendu qui persiste depuis deux mois. Cette journée coïncidait avec la période postérieure à la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, fixée initialement le 25 novembre.

Une mobilisation nationale de 44 500 personnes

Les chiffres officiels confirment l'ampleur de la présence dans la rue avec ce total national de 44 500 manifestants. La capitale en a concentré une part significative, accueillant 12 500 participants selon les estimations de la Préfecture de Police de Paris. Cette affluence témoigne de la persistance des appels lancés par divers groupes, incluant les associations féministes, les syndicats et les mouvements sociaux historiques.

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Analyse détaillée des chiffres parisiens

À Paris, la Préfecture de Police a précisé la répartition géographique des participants lors de cette journée de mobilisation. Environ 9 000 personnes ont participé à la manifestation itinérante reliant la place de la République à la place de la Nation. Une seconde marche, comptant 3 500 manifestants, a circulé entre la place du Panthéon et la place d'Italie.

Ces deux cortèges principaux ont permis de désengorger progressivement les axes centraux de la capitale. La circulation a été officiellement rétablie sur la place d'Italie à partir de 17 heures, signalant la fin des perturbations majeures liées aux rassemblements de l'après-midi. Les organisateurs ont ainsi pu démontrer leur capacité à gérer des flux importants sans rupture totale du trafic urbain.

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Positions des organisations féministes et syndicales

Le collectif féministe #NousToutes a joué un rôle central dans l'organisation de cette journée du 28 novembre. Marie-Pierre, une enseignante de 53 ans, a exprimé la détermination des participantes lors de leur rassemblement à Toulouse. Elle a souligné que bien que le débat public sur les violences faites aux femmes se soit intensifié, des actions concrètes restent nécessaires pour protéger les victimes et les enfants.

Benjamin Camboulives, porte-parole de l'organisation Alternative Police FASMI, a également partagé son point de vue sur les conditions de travail des forces de l'ordre. Il a déclaré que la police ne pouvait pas fonctionner de manière durable dans l'état actuel des choses, mettant en lumière les tensions entre sécurité publique et droits des manifestants.

Tensions et incidents en marge des marches

Malgré le caractère majoritairement pacifique de la journée, des incidents ont ponctué les rassemblements dans plusieurs métropoles. À Bordeaux, des individus hostiles se sont regroupés dans le secteur des Capucins après la fin de la manifestation officielle. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour disperser ces groupes et assurer la sécurité des riverains.

Des premières tensions ont également été rapportées à Marseille en début d'après-midi, bien que les chiffres exacts ne soient pas encore précisés. Ces événements ont souligné la vigilance requise par les autorités pour maintenir l'ordre public lors de ce type de rassemblements de grande ampleur.

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Symbolisme et messages déployés par les manifestants

Le symbolisme des manifestations a été marqué par des actions visuelles fortes sur la place de la République à Paris. Des militantes ont déployé une grande banderole sur la Statue de la République portant l'inscription "Révolte féministe face aux gaz lacrymogènes fascistes". Cette action visait à dénoncer simultanément les violences de genre, les violences sociales et les violences d'État.

Ce message unique a illustré la volonté du collectif #NousToutes de lier différentes formes d'oppression dans une lutte commune. Le cortège parisien, parti vers 14h30 de la place de la République en direction de la place de la Nation, a permis de diffuser largement ces revendications au cœur de la capitale. Les participants ont ainsi affirmé leur volonté de continuer à se mobiliser tant que des solutions durables ne seront pas mises en place.