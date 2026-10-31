422 interpellations en France lors de la mobilisation contre la vie chère

La troisième journée de mobilisation contre la vie chère en France a entraîné 422 interpellations, selon le ministère de l'Intérieur. Le ministre Laurent Nunez a souligné que les cortèges déclarés se sont bien déroulés, mais a également évoqué des tentatives d'intrusion dans les centres-villes par des groupes radicaux. Un incident à Paris, où un cocktail Molotov a été lancé contre la police, a été condamné par le syndicat de la sécurité intérieure.

Les forces de l'ordre ont interpellé 422 personnes en France, a indiqué le ministère de l'Intérieur, pour la troisième journée de mobilisation contre la vie chère, qui a rassemblé entre 320.000 et 500.000 manifestants.

Lors de la précédente mobilisation, le 24 octobre, 768 interpellations avaient été réalisées en fin de journée pour 385 au même moment le 17 octobre. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a déclaré que les cortèges se sont bien passés dans le cadre des manifestations déclarées, mais a également mentionné des éléments radicaux tentant de pénétrer les centres-villes pour des dégradations et pillages.

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Le syndicat majoritaire des Cadres de la Sécurité Intérieure a condamné de manière inadmissible une attaque contre les forces de l'ordre à Paris, où un cocktail Molotov semble avoir été lancé.