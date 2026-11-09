41e Noël artisanal de Martigues : 160 exposants et 10 000 visiteurs attendus

Le 41e Noël artisanal se tiendra à la Halle de Martigues du 13 au 15 novembre 2026. Découvrez les horaires, les tarifs et les 160 artisans invités pour cette édition.

Le 41e Noël artisanal se déroulera à la Halle de Martigues du vendredi 13 au dimanche 15 novembre 2026. Cette manifestation majeure accueille environ 10 000 visiteurs pour trois jours de découvertes culinaires et artisanales.

Une sélection de 160 artisans d'exception

Marc Troulier, nouveau délégué aux animations, confirme la présence de 160 exposants venus de toute la France. Cette édition 2026 distingue 90 artisans d'art et 70 professionnels de la gastronomie. La sélection inclut des produits du Gers, de Bordeaux, de la Marne et de la Gironde.

Also read Le 1er Marché de Noël de l’année vous attend ! Découvrez les rendez-vous culturels à Sète et sur le bassin de Thau

Les régions Corses, Bretonnes et des Bouches-du-Rhône sont également très représentées. Les stands proposent des vins, champagnes, pâtisseries, charcuteries et produits orientaux. Les visiteurs pourront également acheter de la faïence, des décorations et des vêtements sur place.

Des nouveautés artistiques et gastronomiques

Jean-Claude Anarolo, directeur de la Halle, présente les innovations de cette édition. Festival En signe exposera ses pâtisseries durant tout le week-end. Maria Cappa, artiste martigaude, présentera des sculptures en grès hybrides entre œuvres et photophores.

Advertisement

Émilie dea tiendra un stand de biscuits, pains d'épices et mendiants. Tom installera également son espace à Saint-Cannat pour vendre ses créations et impressions en trois dimensions. Une soirée musicale complète cette programmation culturelle.

Saluer le courage des commerçants locaux

Marc Troulier a profité de cette présentation pour saluer le courage des commerçants martigais. Il a rendu hommage à leur résilience pendant les récentes inondations qui ont affecté la ville. Le conseiller municipal invite les habitants à soutenir le commerce local en venant voir les produits.

Horaires d'ouverture et modalités pratiques

L'événement se tient au grand parking gratuit à proximité de la Halle de Martigues. L'entrée coûte 4 euros par personne et est gratuite pour les enfants de moins de 13 ans. Les horaires varient selon les jours de la semaine.

La Halle ouvre ses portes le vendredi 13 novembre de 14 heures à 20 heures. Le samedi 14 novembre, les horaires s'étendent de 10 heures à 22 heures 30. Le dimanche 15 novembre, la fermeture aura lieu à 19 heures. La dégustation sur place est possible pour les visiteurs gourmands.