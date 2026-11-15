40 présidents de départements appellent à une candidature unique à droite

Nicolas Lacroix et François Sauvadet coordonnent une tribune de 40 présidents réclamant un désistement unique pour la droite et le centre afin d'éviter l'élimination dès le premier tour.

Quarante présidents de conseils départementaux issus de la droite, du centre et des indépendants unissent leurs voix pour exiger une candidature unique lors de l'élection présidentielle française. Parmi les figures clés de ce mouvement se trouvent Nicolas Lacroix, président du département de la Haute-Marne, et François Sauvadet, président du département de la Côte-d'Or. Ils constatent avec inquiétude la multiplication des candidatures qui menace l'avenir politique de leurs familles.

Un appel à l'union pour éviter l'élimination

Chefs de file des solidarités humaines et territoriales, ces élus ont une histoire liée aux fondements de la construction républicaine du pays. Les départements gèrent des politiques telles que l'aménagement du territoire, l'accompagnement des publics fragiles, l'éducation et l'emploi. Parce qu'ils sont au plus près de leurs concitoyens, ils constatent le besoin de sérénité et de vision à long terme pour restaurer la confiance perdue. Ils s'opposent à ce que l'alternative au second tour se résume à un choix entre des options qu'ils rejettent.

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Un pacte d'engagement politique proposé

Les signataires appellent solennellement tous les candidats à s'entendre, quelle que soit la méthode de sélection retenue. Ce contrat moral consisterait pour les candidats à se désister pour l'un d'entre eux et à construire un véritable programme politique commun. Ce programme serait ensuite porté par la personne désignée pour la campagne. Les signataires insistent sur la nécessité de dépasser les inimitiés personnelles et de faire de leurs différences les bases d'un élargissement indispensable.

Des risques de désagrégation sociale

Face aux fractures que subissent les populations et les territoires, ainsi qu'aux risques de désagrégation sociale, les responsables politiques sont attendus. Ils doivent chercher leurs points communs et comprendre que leurs candidatures multiples ne peuvent que se fracasser sur la réalité politique. Si les lignes ne bougent pas rapidement, l'échec est assuré, et la France ne peut plus attendre. La campagne ne doit pas être réduite à une opposition entre populistes qui porterait atteinte aux valeurs de la République.

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Les principaux auteurs de la tribune

Nicolas Lacroix préside le groupe DCI de Départements de France en plus de son mandat à la Haute-Marne. Nadège Lefebvre, vice-présidente du groupe, représente le département de l'Oise. Éliane Bareille préside les Alpes-de-Haute-Provence, tandis qu'Olivier Amrane dirige l'Ardèche. Philippe Dallemagne est président de l'Aube, Bruno Faure du Cantal, et Sylvie Marcilly de la Charente-Maritime. Laurent Darthou préside la Corrèze, Alexandre Rassaërt l'Eure, et Marc Fleuret l'Indre.

Une liste étendue de soutiens départementaux

Marie-Agnès Petit préside la Haute-Loire, Laurent Suau la Lozère, et Olivier Richefou la Mayenne. Christian Poiret représente le Nord, André Accary la Saône-et-Loire, et Jean-François Parigi Seine-et-Marne. Coralie Dénoues préside les Deux-Sèvres, Alain Pichon la Vienne, et Grégory Dorte l'Yonne. Marie-Christine Cavecchi ferme cette liste importante en présidant le Val-d'Or. Ces quarante élus démontrent une mobilisation rare au sein de la droite et du centre français.