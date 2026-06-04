40% des contrôles de la Répression des fraudes ont révélé des manquements en 2024

La Répression des fraudes a révélé que 40% des établissements contrôlés en 2024 ont présenté des manquements à leurs obligations. Ces manquements concernent notamment des tarifs incomplets, des factures insuffisamment détaillées et des prix gonflés.

La Répression des fraudes a révélé que 40% des établissements contrôlés en 2024 ont présenté des manquements à leurs obligations. Ces manquements concernent notamment des tarifs incomplets, des factures insuffisamment détaillées et des prix gonflés .

Les contrôleurs ont également repéré des pratiques commerciales trompeuses, telles que la facturation de prestations qui n'ont pas été réalisées ou la présentation de contrats avec des clauses litigieuses ou illégales. La part d'entreprises du secteur ayant fait l'objet de suites correctives ou répressives a augmenté de 10 points entre la précédente enquête de la DGCCRF et celle de 2024.

Le coût moyen d'une réparation a augmenté de plus de 20% entre 2019 et 2023, ce qui en fait l'un des postes de dépenses les plus importants pour les ménages





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