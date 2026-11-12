33e Balade du Primeur Côtes du Rhône : Enjeux climatiques et viticoles

La 33e Balade du Primeur rassemble 22 domaines des Côtes du Rhône rive droite en novembre 2026. L'édition met en lumière la qualité exceptionnelle des millésimes malgré une baisse de 25% des récoltes due au changement climatique et à la sécheresse.

La 33e édition de la Balade du Primeur transformera le Gard rhodanien en hub œnologique majeur les 21 et 22 novembre 2026. Cette manifestation festive rassemblera 22 caves et domaines viticoles situés sur la rive droite des Côtes du Rhône, invitant les amateurs à découvrir immédiatement les vins du millésime 2026. L'événement s'ouvre par une soirée spéciale de dégustation le jeudi 19 novembre au domaine du Val de Cèze à Bagnols-sur-Cèze, offrant un aperçu exclusif des cuvées primées et des produits du terroir avant la grande ouverture du week-end.

Une émulation touristique pour stimuler l'œnotourisme local

L'organisation de cette édition vise à créer une dynamique sociale et économique forte pour les producteurs locaux. Les organisateurs tablent sur une affluence comprise entre 40 000 et 50 000 personnes, un objectif stratégique pour redonner du moral aux professionnels du secteur. Cette Balade du Primeur est présentée comme une opportunité unique de célébrer un nouveau millésime tout en rencontrant directement les artisans qui façonnent ces vins. L'événement permet de valoriser l'œnotourisme sur le territoire en attirant à la fois une clientèle traditionnelle et une nouvelle génération de consommateurs intéressés par l'expérience plutôt que par le seul produit.

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Récolte en baisse mais qualité du millésime 2026 préservée

Malgré des conditions météorologiques extrêmes, le millésime 2026 témoigne d'une résistance qualitative notable face aux défis climatiques. Les viticulteurs de la région font face à une baisse significative de leur rendement, enregistrant une diminution de 25% de leur récolte par rapport à une année normale. Cette contraction quantitative s'explique principalement par le changement climatique et l'absence d'eau potable à partir de fin mai. Toutefois, les professionnels relèvent que la situation est plus favorable qu'en 2025, année durant laquelle les rendements avaient progressé de 20% par rapport aux années précédentes. Le moral des vignerons reste fragile, car sans ce type de manifestation collective, la fréquentation des caves s'est drastiquement réduite ces derniers mois.

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Cases particulières : début de vendanges anticipé au Château de Manissy

Le Château de Manissy à Tavel participe pour la première fois à cet événement phare, apportant un témoignage concret des adaptations nécessaires en viticulture. Les responsables de ce domaine ont effectué une récolte exceptionnelle le 14 août, marquant la première fois qu'ils entament les vendanges aussi tôt dans la saison. Cette précocité opérationnelle illustre la réponse directe des viticulteurs à la montée des températures. Bien que la quantité totale produite ait été affectée par rapport aux standards historiques, la qualité du vin obtenu est jugée au top. Cette participation inédite souligne l'importance de l'ouverture vers de nouvelles structures pour maintenir l'intérêt du public et soutenir la diversité viticole de la région.

Sécurisation hydraulique et soutien institutionnel face à la sécheresse

La crise hydrique constitue le véritable défi structurel pour l'avenir de la viticulture dans le Gard rhodanien. Jean-François Assemat, président de l'association des Côtes du Rhône rive droite, insiste sur la nécessité de sécuriser durablement l'accès à l'eau pour préserver les vignobles. Pour répondre à cette urgence, l'Agglo du Gard rhodanien lance une étude ambitieuse visant à mobiliser l'eau du Rhône afin de pallier les sécheresses récurrentes qui touchent les agriculteurs depuis plusieurs années. Ce projet d'infrastructure est perçu comme vital, car sans eau disponible, la survie même des vignes et de la viticulture locale est compromise. Le soutien institutionnel lors de cet événement sert également à montrer que les élus accompagnent les producteurs dans cette période de transition climatique difficile.