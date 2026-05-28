30e meeting aérien de Saint-Jean-de-Luz : spectacle aérien avec la Patrouille de France et des aéronefs français et internationaux

Le 30e meeting aérien de Saint-Jean-de-Luz, qui se déroulera les 16 et 17 mai 2026, réunira des dizaines de milliers de spectateurs autour de la baie luzienne. Les aéronefs français et internationaux tels que la Patrouille de France, le Rafale, l’Extra 330 SC et l’A400M seront en démonstration. Il s’agit de la plus grande manifestation aéronautique en France, derrière le Salon du Bourget.

Le dernier passage de la Patrouille de France dans la région sud-ouest, les 16 et 17 mai 2026, lors du 30e meeting aérien de Saint-Jean-de-Luz.

© Crédit photo : Greg UnderflyCognac : 134 aéronefs, dont les Alphajets de la Patrouille de France, réunis ce week-end au Meeting de l’air 2026 Le grand spectacle aérien se déroule ce samedi 30 et ce dimanche 31 mai sur la base aérienne 709 de Cognac.

L’événement devrait réunir plus de 20 000 spectateurs On y applaudira les acrobaties de la Patrouille de France, les prouesses d’un Rafale mais aussi le vol d’un Airbus A400M (ce géant des airs, capable de transporter jusqu’à 37 tonnes de fret)… Le. L’événement devrait réunir plus de 20 000 spectateurs, les organisateurs tablant même sur près de 30 000 visiteurs. Ce grand spectacle aérien, organisé au profit de la Fondation des œuvres sociales de l’Air (Fosa), célèbre son 90e anniversaire.

Les fonds récoltés soutiendront le personnel de l’armée de l’Air et de l’Espace et leurs familles confrontées à des accidents de la vie. Le meeting s’impose comme la plus grande manifestation aéronautique en France, derrière le Salon du Bourget. L’édition 2025 se déroulait sur la BA 123 à Orléans-Bricy. Cognac a déjà accueilli l’événement en 2022 et 2013.

Le programme rassemble 134 aéronefs : 76 participeront aux démonstrations en vol, 58 seront présentés au sol. Alpha Jet, Rafale, Extra 330 SC, A400M : retour en images sur le 30e meeting aérien à Saint-Jean-de-Luz Le 30e meeting aérien de Saint-Jean-de-Luz, passé entre les gouttes, a réuni ce samedi 16 mai des dizaines de milliers de spectateurs autour de la baie luzienne.

Les as de la Patrouille de France, les voltigeurs de l’Armée de l’air et de l’espace et les pilotes d’hélicoptères de la Marine nationale avaient déjà régalé de nombreux amateurs la veille, sous le soleil. Retour en images sur ces deux jours de show avec quelques clichés partagés par deux photographes locaux, Isabelle Belascain et Greg Underfly, dont on applaudira les fumigènes tricolores samedi et dimanche, un peu avant 16 heures.

Outre les autres ambassadeurs français (Rafale Solo Display, A400M, équipe de voltige et parachutistes Phénix), l’événement mettra des délégations internationales en vedette, dont la Patrouille suisse sur F-5, le Typhoon Solo Display allemand et le F-16 Demo Team grec (surnommé Zeus).. Ces « vieux coucous » ont marqué l’histoire, à l’instar du Morane-Saulnier Type L (chasseur de la Première Guerre mondiale) et du célèbre Bréguet XIV, piloté par Saint-Exupéry.

, et que les enfants de moins de 10 ans, pour lesquels l’entrée est gratuite, doivent être en possession d’un billet. Les tarifs sont les suivants : adulte, 22 euros ; jeune de 10 à 17 ans, 12 euros ; enfant de moins de 10 ans, gratuit. Attention, l’ombre est rare près des pistes, ne pas oublier son chapeau et de la protection solaire. Les gourdes en métal et en verre sont interdites.

Bon plan : il existe des navettes entre la gare et la BA 709





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