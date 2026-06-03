300 ans de la CCI Bayonne Pays basque : Continuer ensemble avec autant de liberté et d'audace

La Chambre de commerce et d'industrie Bayonne Pays basque célèbre ses 300 ans. André Garreta, président de la CCI, lance les célébrations en rappelant le rôle de la CCI pour l'économie du territoire.

La Chambre de commerce et d'industrie Bayonne Pays basque célèbre ses 300 ans . André Garreta, président de la CCI, lance les célébrations en rappelant le rôle de la CCI pour l' économie du territoire.

La CCI est l'une des plus anciennes de France, grâce à la gestion du port de Bayonne, propriété de la Région. Alain Rousset, président de la Région, témoigne de l'importance de la CCI pour l'économie du territoire. La CCI a 300 ans et continue de tisser les liens entre les destins individuels et les énergies collectives. La volonté d'exigence est la même, malgré les changements de paradigme.

La CCI a toujours été la maison de tous les entrepreneurs, et continue de promouvoir l'innovation et la recherche. La CCI a également créé des plateformes telles que Compositadour et travaille sur l'économie circulaire avec les dispositifs Catia et Energia. La CCI investit également dans des plateformes de Data et d'IA. La CCI a également créé une chambre de commerce transfrontalière Bihartean pour structurer et dynamiser les échanges.

L'investissement dans une drague à hauteur de 13,9 millions d'euros pour désensabler l'embouchure de l'Adour est également un acte fort de la CCI. La CCI a également créé une plateforme Emploi Pays basque qui recense à ce jour 5 400 offres d'emploi





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