30 bénévoles ramènent 1 500 litres de déchets à La Bouilladisse

Une opération de ramassage de déchets organisée par la Ville de La Bouilladisse en partenariat avec l'association Actions communes propres. Les bénévoles ont parcouru environ 500 mètres de route et récolté plus de 1 500 litres de déchets. Les déchets collectés ont été triés directement sur place et certains matériaux ont pu être récupérés par l'association Relais d'aide matérielle aux handicapés (RAMH).

Ce samedi 9 mai, près de 30 personnes se sont réunies aux abords du parking du Val’Tram, encore en construction, pour participer à une opération de ramassage de déchets le long de la route.

Cette initiative est portée par la Ville de La Bouilladisse en partenariat avec l'association Actions communes propres. L'objectif affiché est d'organiser quatre actions de ce type chaque année afin de sensibiliser durablement la population à la propreté et au respect de l'environnement. Munis de gilets haute visibilité, les bénévoles ont parcouru environ 500 mètres de route et récolté plus de 1 500 litres de déchets. Une mobilisation saluée par les organisateurs.

"Amener à une prise de conscience" Créée il y a cinq ans par Lionel Lenel (depuis élu maire de Saint-Savournin), l'association est aujourd'hui présidée par Jacques Guezille. "Au-delà de la récolte des déchets, notre objectif est de faire de la prévention et d'amener à une prise de conscience de la population", explique ce dernier. Parmi les participants figuraient des élus bénévoles, une policière municipale en civil ainsi que des habitants de tous âges venus prêter main-forte.

Les déchets collectés ont été triés directement sur place et certains matériaux, comme les canettes et les bouchons, ont pu être récupérés par l'association Relais d'aide matérielle aux handicapés (RAMH). Les bénévoles espèrent être encore plus nombreux lors de la prochaine opération. De son côté, la Ville de La Bouilladisse prévoit de relayer largement l'appel à participation sur les réseaux sociaux afin de mobiliser un maximum de personnes





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