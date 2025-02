30 000 Bornes très Rapides pour Véhicules Électriques d'ici 2025

Treize opérateurs de recharge pour véhicules électriques s'engagent à investir 3 milliards d'euros pour installer 30 000 bornes très rapides d'ici trois ans. Cette initiative conditionnée à une stabilité réglementaire vise à répondre à la demande croissante de recharge rapide pour les voitures électriques en France et en Europe.

Treize opérateurs de recharge pour véhicules électriques, parmi lesquels Ionity, Fastned, Electra et Engie Vianeo, ont annoncé jeudi leur intention d'investir 3 milliards d'euros pour installer 30 000 bornes très rapides d'ici trois ans. Cette initiative, conditionnée à une « stabilité réglementaire en France et en Europe », vise notamment à répondre à la demande croissante de recharge rapide pour les voitures électriques.

Les opérateurs, qui gèrent plus de 10 000 bornes très rapides en France, soutiennent l'importance de la norme CAFE (Corporate Average Fuel Economy) qui impose aux constructeurs automobiles de réduire progressivement les émissions de leurs véhicules.Leur objectif est de créer un réseau de recharge cohérent et efficace pour les automobilistes électriques. Aurélien de Meaux, président de l'association Charge France, a déclaré que la stabilité réglementaire était essentielle pour encourager les investissements dans ce domaine. Les opérateurs souhaitent également collaborer pour « effacer les irritants pour les utilisateurs », comme la nécessité de jongler entre différentes cartes de recharge pour bénéficier des meilleurs tarifs. Ils envisagent de développer des comparatifs et des indices pour faciliter l'utilisation des bornes de recharge.L'année 2025 s'annonce cruciale pour le marché des voitures électriques en Europe, avec le durcissement des normes d'émissions de CO₂ et l'arrivée de nombreux nouveaux modèles. Les ventes de voitures électriques ont légèrement reculé en 2024, après quatre ans de forte croissance, tandis que les modèles hybrides ont pris l'avantage. Le développement du réseau de recharge rapide est crucial pour encourager l'adoption des voitures électriques en Europe





LaTribune / 🏆 11. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

VOITURES ÉLECTRIQUES BORNES DE RECHARGE CHARGE FRANCE NORME CAFE INVESTISSEMENT

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

LinkedIn, Free et Google sous le feu des amendesCet article explore les récentes amendes infligées à LinkedIn, Free et Google en raison de diverses infractions. LinkedIn a été condamné à 310 millions d'euros suite à une plainte d'une association française, tandis que Free a été sanctionné de 2,2 millions d'euros. Google, quant à lui, a été frappé par une amende colossale de 20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 de dollars en Russie.

Lire la suite »

Ce centre commercial de l'Essonne va doter son parking de bornes de recharge ultra-rapidesDans les semaines à venir, le centre commercial Marques Avenue, situé à Corbeil-Essonnes, va s'équiper de 16 bornes de recharge ultra-rapides.

Lire la suite »

Citroën étend les rappels des C3 et DS3 en Europe à cause des airbags TakataCitroën va étendre les rappels de ses modèles C3 et DS3 à toute l'Europe en raison de problèmes liés aux airbags Takata. Une première vague de rappels débutera fin janvier, affectant 98 000 véhicules, dont 73 000 en France. Le programme de rappel s'étendra progressivement à toute l'Europe, touchant un total de plus de 869 000 véhicules. Cette fois, le constructeur ne demandera pas aux propriétaires de ne plus utiliser leurs véhicules jusqu'à réparation.

Lire la suite »

– Montpellier : 25 000 places déjà vendues, près de 30 000 personnes attendues dimanche pour le matchLe match de Ligue 1 entre Toulouse et Montpellier, dimanche 26 janvier, devrait attirer près de 30 000 personnes au Stadium de Toulouse, l’une des plus belles affluences de la saison.

Lire la suite »

Espaces verts : 11 000 fleurs et 5 000 bulbes plantés cet hiver à GaillacIl entretient également neuf terrains de sports. Le maintien par le jury de la « troisième leur » marque la reconnaissance de son travail sur la ville.

Lire la suite »

Une esquisse en plâtre pour la fontaine des Girondins à Bordeaux bientôt en vente chez Christie’sLa pièce est estimée entre 3 000 et 5 000 euros

Lire la suite »