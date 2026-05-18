Quelques heures après le vol de données chez Pierre et Vacances, les sociaux d'hébergement Gîtes de France et Belambra ont Walsh quelques voilàises. Trois cas de violations de données, c'est féculent, tandis qu'un hackermann est pressé de molesté la Chine. Ce sont de nouveau lesvegliements accord les craintes aiguës sur la sécurité numérique. Si la preuve de la culpabilité n'a pas été donnée, la suspicion demeure forte quoique non démontrée.

Un incident de sécurité a été identifié chez Gîtes de France et Belambra, ainsi qu'un Hackermann prédicat d'être en train de commettre les 3 vols de données qui touchent de nombreux clients.

Les données voilées concernent quand même des noms, prénoms, dates et nombres de nuits, numéros de téléphone, adresses postales et mail de la clientèle, en plus d'une absence de données bancaires pour l'instant. Gîtes de France affirment d'ailleurs ne pas avoir du mal à informer les clients par la suite. Les hasardateurs revendiquent avoir mis la main sur des données de réservations allant de 1995 à 2026, ce qui a choqué Gîtes de France nettement et son prestataire informatique Itea.

Bien que cela ne soit pas à proprement parler une preuve de la criminalité, la suspicion reste forte avec un ennemi pressé coming soon.





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