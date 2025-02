3 Petit-déjeuners à Éviter pour Contrôler Votre Glycémie

Découvrez quels aliments à éviter pour maintenir un taux de glycémie stable tout au long de la journée. L'expert Dr Alexandre Olmos révèle les pièges du pain, des céréales et des jus de fruits, et propose des alternatives saines pour un petit-déjeuner énergisant.

Selon un médecin, trois aliments que l'on adore au petit-déjeuner augmentent considérablement votre taux de glycémie tout au long de la journée. Il est important de consommer des aliments sains , riches en fibres et pauvres en sucre. Mais attention, certaines denrées sont de faux amis avec notre santé.

Le Dr Alexandre Olmos, spécialiste des risques cardiovasculaires, de l'échographie musculo-squelettique et de la médecine sportive, a révélé à nos confrères que les aliments que nous consommons le matin ont une influence considérable sur notre taux de glycémie et favorisent ainsi des pics de sucre dans le sang. Le pain fait rapidement grimper le taux de sucre dans le sang, mais après quelques heures, ce taux chute brusquement, ce qui entraîne des envies incontrôlables de nourriture. De plus, il ne contient pas les nutriments essentiels dont votre corps a besoin. En effet, à cause de son niveau très élevé de glucides, l'augmentation du taux de sucre dans le sang grimpe en flèche. Ce constat est malheureusement le même pour les céréales sucrées que l'on mange. Ces petits encas que l'on adore tous sont fabriqués à base de céréales et de sucres raffinés. Ainsi, la glycémie est tout de suite impactée. Enfin, l'autre faux ami qui cache bien son petit jeu, c'est le jus de fruit ou encore le smoothie! Alors que l'on pense faire du bien à notre santé en consommant des fruits, voilà que cette boisson augmente considérablement le taux de sucre dans le sang, provoquant une fatigue rapide après le petit-déjeuner. Conséquence ? Vous vous sentez fatiguée quelques heures seulement après avoir absorbé votre petit-déjeuner. Il est préférable de manger un fruit au lieu de boire un jus. Le sucre arrivera beaucoup plus lentement dans le sang. D'autant que vous vous sentirez beaucoup plus rassasié en mangeant un fruit plutôt que de le boire. Vous l'aurez compris, on abandonne le pain, les céréales et les jus de fruits pressés. A la place, on va préférer un grand verre d'eau pour commencer. Puis, vous pouvez par exemple manger un œuf, du yaourt nature, des fruits frais ou quelques amandes. Conséquence : vous serez remplie d'énergie, vous vous sentirez légère, avec peu de ballonnement, et le sucre dans votre sang mettra bien plus de temps à arriver. C'est tout bénef





