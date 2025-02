3 Offres Samsung Irresistibles chez Auchan

Samsung, pionnier de l'innovation, propose des appareils performants et adaptés à tous les besoins. Découvrez 3 offres exceptionnelles chez Auchan sur le Galaxy S24 FE, une TV 4K QLED et le Galaxy A55.

Samsung , c'est l'innovation sans compromis. Depuis des années, la marque coréenne façonne le futur avec des technologies de pointe. Écrans éclatants, puissance de feu sous le capot et autonomie béton, Samsung sait comment séduire. Que vous soyez un gamer en quête de fluidité, un cinéphile exigeant ou un pro du multitâche, il y a toujours un appareil Samsung pensé pour vos besoins.

La marque ne se contente pas de suivre les tendances, elle les crée, en intégrant aussi des fonctionnalités toujours plus intuitives et en optimisant l'efficacité énergétique. Et si vous hésitiez encore, ces 3 offres chez Auchan vont vite vous faire craquer. \3 offres Samsung auxquelles il est difficile de résister À 599,99 euros au lieu de 751,99 euros, le Galaxy S24 FE a tout d'un grand. Son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces (120 Hz) vous offre une fluidité exemplaire. Et pour les accros aux photos, son triple capteur de 50 MP immortalise chaque instant avec un réalisme bluffant. Cliquez ici pour profiter de l'offre sur le S24 FE 599 euros au lieu de 699 euros pour une TV 4K QLED de 50 pouces ? Oui, vous avez bien lu. Avec sa dalle ultra-lumineuse et sa compatibilité HDR, cette Smart TV QLED sous Tizen vous promet une expérience visuelle percutante. Films, jeux, séries, tout devient plus intense. Cliquez ici pour profiter de l'offre sur la TV 4K QLED Le Galaxy A55, proposé à 419,99 euros au lieu de 501,99 euros, profite d'un écran Super AMOLED de 6,6 pouces, d'un processeur Exynos 1480 à 8 cœurs, d'une batterie de 5000 mAh et compatibilité 5G, il assure sur tous les fronts. Son atout ? Un triple capteur photo de 50 MP. Cliquez ici pour profiter de l'offre sur le Galaxy A55 Acheter en ligne chez Auchan permet de choisir parmi plusieurs options de retrait. Vous pouvez vous faire livrer chez vous ou en point relais, mais également profiter d'un retrait en 1 h dans un magasin près de chez vous, sous réserve de disponibilité des stocks





20minutesparis / 🏆 72. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

SAMSUNG Offres Auchan Galaxy S24 FE TV 4K QLED Galaxy A55 Innovation Technologie Écrans Mobilité Appareils

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Auchan frappe fort avec ces 3 offres Samsung à des prix jamais vus auparavantSmartphones ultras puissants et TV immersive, voici les 3 offres Samsung disponibles chez Auchan qui mérite toute votre attention. Les soldes sont peut-être finis, mais les bons plans ont la vie dure

Lire la suite »

Samsung Galaxy S25 series : 100 euros remboursés sur les nouveaux smartphones sur AuchanLes Samsung Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra sont disponibles et si vous avez décidé de changer de smartphone, cette offre signée Auchan tombe à point nommé : vous pouvez profiter de 100 euros de bonus sur la reprise de votre ancien modèle

Lire la suite »

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) : Le pack avec clavier à seulement 259€ chez Auchan!La Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) est une tablette familiale offrant un excellent rapport qualité-prix. Actuellement, elle est proposée avec son clavier dans un pack à seulement 259 euros chez Auchan, une offre à ne pas manquer!

Lire la suite »

Derniers jours pour précommander le Samsung Galaxy S25 Ultra et profiter des offres canons !Le Galaxy S25 Ultra sort le 7 février. Il est donc toujours possible de le précommander chez Samsung, pour profiter des offres de la marque. Faites vite, il n'y a plus beaucoup de temps pour vous offrir votre smartphone à prix réduit !

Lire la suite »

Samsung Galaxy S25+ : derniers jours pour profiter des offres de précommandeIl vous reste peu de temps pour profiter des avantages de précommande proposés à l’occasion de la sortie du Samsung Galaxy S25+. Remises immédiates, réductions sur les accessoires et garanties, stockage doublé… Bénéficiez d’une multitude de privilèges en passant commande avant le 7 février.

Lire la suite »

Samsung Galaxy S25 Ultra : Des Offres Exceptionnelles Pour Le LancementDécouvrez les promotions incroyables proposées par Samsung pour le lancement du Galaxy S25 Ultra. Profitez de réductions, d'un bonus reprise et d'offres spéciales sur l'espace de stockage en ligne et d'autres produits Samsung.

Lire la suite »