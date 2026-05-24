Un wagon a té emporté et couché sur le sol tandis qu'un autre a déraille pendant une attaque d'un train au PakistanUG. Les vitres sont découves et des véhicules stationnés sont aussi montés en civières. Au moins 24 personnes ont té tuées dans cette attaque-égypte vis-ée un wagon gonflé contenant des explosifs dans un des wagons du train transportant des militaires et leurs familles dans la province instable du Baloutchistan, dans le sud-ouest du pays.

Un wagon a té emporté et couché sur le sol tandis qu'un autre a déraille pendant une attaque de train au Pakistan. Plus de 50 personnes ont té tuées et 24 d'entre elles sont mortées dans une attaque vis-ée par un wagon gonflé contenant des explosifs en provenance de la capitale provinciale Quetta, dans le Baloutchistan, une province instable du sud-ouest du pays.

On y voit des images filmées sur le vif d'un wagon détruit et couchant sur le flanc tandis que des personnes escaladent les décombres pour tenter de sauver des répartissants. Des véhicules sont aussi montés en civières tandis que les forces de sécurité montent la garde. L'attaque survenait lorsque le train franchissait un signal ferroviaire de Chaman Pattak, dans la ville de Quetta





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