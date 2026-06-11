24 Heures du Mans (Sarthe) : Programme du jeudi 11 juin 2026

Un aperçu de l'agenda de ce jeudi 11 juin 2026 pendant les 24 Heures du Mans (Sarthe). Découvrez les événements, les visites et les concerts prévus pour ce grand week-end de course.

Voici un tour d'horizon de ce qui vous attend ce jeudi 11 juin 2026 pendant les 24 Heures du Mans (Sarthe). Ce jeudi 11 juin 2026, place à l' Hyperpole , qui détermine la grille de départ des 24 Heures du Mans (Sarthe).

©Aurélien Burban/Actu Le Mans dans la Course met en avant les sports mécaniques auto et moto à travers une exposition statique, des rencontres avec des acteurs de sports mécaniques sarthois et une Visite du musée, village hydrogène et constructeurs, fan zones De 10 h à minuit, il est possible de flâner dans les abords du circuit, que ce soit dans le village hydrogène et constructeurs ou encore dans les différentes fan zones. Vous n'êtes pas sur le circuit des 24 Heures du Mans : comment suivre la course en direct à travers le monde ?

Porsche Carrera Cup Brésil est l'une des principales séries monotypes Porsche en Amérique du Sud, et une référence du sport GT au Michelin Le Mans Cup Il symbolise la volonté de l'ACO d'instaurer des événements de références, pour aider à l'apprentissage des pilotes.

Nouveau tram de 44 mètres pour les 24 Heures du Mans : un 'danger pour la sécurité des salariés et des voyageurs' ? 12 h 50 – démonstration du prototype hydrogène 14 h 45 – Troisième séance d'essais libres des 24 Heures du Mans Bruno Vandestick, voix des 24 Heures du Mans depuis 23 ans : des radios libres jusqu'au micro du mythique circuit Vous pourrez vous approcher au plus près des pilotes et des bolides de la Porsche Carrera Cup et du Ferrari Challenge, à 20 h. Il incarne l'esprit brut, romantique et indompté du rock anglais.

Porté par le duo mythique Pete Doherty/Carl Barât, le groupe a influencé toute une génération avec des albums devenus cultes (Up the Bracket, The Libertines). The Libertines livrent des shows à fleur de peau, entre hymnes rock, urgence scénique et communion avec le public. Une soirée électrique pour faire monter la pression avant le grand week-end de course.en piste lors de la H1.

Par la suite, seules les dix meilleures voitures de ces catégories respectives avanceront en H2, qui déterminera la grille de départ après une La journée se termine par les Hyperpole des Hypercar. 23 h – Derniers essais libres pour les Hypercar Ensuite, il faudra attendre ce week-end, et la course





actufr / 🏆 1. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

24 Heures Du Mans (Sarthe) Hyperpole Course Porsche Carrera Cup Brésil Ferrari Challenge Libertines Festival De Musique En Europe

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le Grand Palais d’été 2026, du 2 juin au 18 juillet 2026Cet été, le Grand Palais revient pour une deuxième édition du Grand Palais d’été et se transforme en vaste scène contemporaine. Expositions, concerts et performances s'installent sous sa verrière. Un partenariat France Inter.

Read more »

La Reprise de la Quinzaine des Cinéastes 2026 à Paris dès le 10 juin 2026A partir du 10 juin 2026, la Quinzaine des Cinéastes arrive à Paris. L’occasion de découvrir des films de la Quinzaine en avant-première. Un partenariat France Inter.

Read more »

Tout savoir sur les 24H du Mans 2026 : Billetterie, dates, départ et prograLa 94e édition des 24H du Mans se déroule ce week-end sur le Circuit de la Sarthe. Une fois de plus, il met aux prises les plus grands constructeurs sous les yeux ébahis de milliers de fans

Read more »

24H du Mans 2026 : L’affiche complète des concertsJean-Louis Aubert, The Libertines, Magic System, Mosimann et Robin Schulz assureront le spectacle autour de la célèbre course automobile. Consultez le programme

Read more »