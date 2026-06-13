24 Heures du Mans 2024 : Une édition historiquement disputée et brûlante

La 94e édition des 24 Heures du Mans s'annonce comme l'une des plus serrées de l'histoire, avec quinze Hypercars en mesure de remporter la course et des conditions météorologiques estivales. Retour sur les enjeux et les favoris avant le départ.

La 94e édition des 24 Heures du Mans s'annonce comme l'une des plus disputées et passionnantes de l'histoire moderne de l'épreuve. L'énorme concurrence sur la piste entre des constructeurs comme BMW , Cadillac , Alpine , Toyota , Ferrari ou encore Genesis crée un niveau de performance exceptionnel, où quinze des dix-huit Hypercar s en lice semblent en mesure de viser la victoire finale.

Cette densité qualitative, combinée à des conditions météorologiques estivales avec des températures avoisinant les 30°C tout le week-end, promet une course brûlante à tous les niveaux, dès les premiers tours de roue. La parade des pilotes dans les rues du Mans le vendredi a offert un premier avant-goût de l'ambiance festive et de l'engouement du public, massivement présent, tandis que les annonces concernant les mesures de sécurité face à la chaleur se sont multipliées.

Dès le départ, prévu le samedi à 16 heures, la bataille s'annonce féroce. La grille de départ, établie après des qualifications où plusieurs équipes se sont illustrées, place la BMW n°15 et la Cadillac n°12 en première ligne, mais l'homogénéité des performances signifie que personne ne pourra se permitted un moment de relâche. L'ancien cycliste Mark Cavendish sera le starter de cette édition.

Les pilotes sont conscients des dangers d'un départ agité, rappelant l'accident de l'année dernière où une Peugeot avait endommagé la Toyota n°7 dès le premier virail. Sébastien Buemi, quadruple vainqueur avec Toyota, soulignait : "8e ou 9e dans le paquet où tu peux te retrouver avec les mecs qui voudront passer en se disant que le top 5 n'est pas loin... Quinzième, j'espère que les voitures derrière resteront calmes en se disant que la course est longue !

" Louis Delétraz, au volant de la Cadillac n°12, espère quant à lui éviter les ennuis dès les premiers instants. Si Toyota, avec ses deux voitures, fait figure d'éprouvette, les autres prétendants sont légion. Dries Vanthoor, pilote BMW, tempérait les ardeurs de ceux qui voient déjà sa marque comme favorite : "On est pas mal mais de là à dire qu'on est les favoris... je ne sais pas. On fait partie des trois ou quatre meilleures voitures je dirais.

" De son côté, Buemi estimait que cinq ou six équipes peuvent viseir le podium, incluant les Cadillac, les Alpine, mais aussi les Ferrari, Tenantes du titre avec la n°83 de Robert Kubica, qui reste sur trois victoires consécutives. Le pilote polonais, très populaire auprès du public, était hier au cœur des dédicaces lors de la parade, mais se montre réaliste sur les difficultés qui les attendent : "La parade est un moment formidable, mais la course sera longue, pas seulement parce qu'elle dure 24 heures, mais aussi parce qu'elle s'annonce compliquée pour nous".

Cette édition 2024 se présente donc comme un âge d'or de l'Endurance, où le suspense est total et où la moindre erreur pourrait être fatale dans la quête d'une victoire qui restera dans les annales





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