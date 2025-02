24 Entreprises de Transport du Loiret S'Engagent à Réduire leurs Emissions de CO2

Suite à la COP Planification Ecologique, 24 entreprises de transport du Loiret s'engagent à réduire leurs émissions de CO2 grâce à un plan d'action concret pour optimiser leur consommation de carburant et adopter des pratiques plus éco-responsables.

Suite à la COP Planification Ecologique du 3 février 2025 à Orléans (Loiret), 24 entreprises de transport routier de voyageurs et de marchandises du territoire régional se sont engagées à réduire leurs émissions de CO2. La Préfète de la Région Centre-Val de Loire et du Loiret, Sophie Brocas, leur a remis la Charte « Objectif CO2, les transporteurs s’engagent ».

\Parmi les entreprises concernées dans le Loiret figurent : Axereal Services (Olivet), Transports Robinet (Saran), Transports Sabatté (Malesherbes), Transeco (Fleury-les-Aubrais) et Transports Dahane (Saran). \Ces entreprises auront pour mission, durant trois ans, de mettre en œuvre un plan d'action concret et personnalisé visant à réduire leurs émissions de CO2 par la diminution de leur consommation de carburant. Ce plan prévoit, entre autres, la formation des conducteurs à l'éco-conduite, la modernisation des véhicules ou des équipements, l'utilisation de carburants alternatifs au gasoil ou encore l'optimisation des flux et des tournées. La mobilisation de 1000 conducteurs et 2000 véhicules pourrait ainsi permettre d'économiser 1,4 million de litres de gasoil et d'éviter le rejet de plus de 10 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. La Charte 'Objectif CO2' a été élaborée par le ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche et le ministère de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation ainsi que de l’Ademe, en concertation avec les organisations professionnelles du transport routier. Cette charte d’engagements volontaires de réduction des émissions de CO2 s'inscrit dans une démarche d'adaptation au changement climatique





actufr / 🏆 1. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

CARBURANTS ECOLOGIE TRANSPORT CLIMAT ENGAGEMENT

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La charte du Club des Entreprises du Muretain pour soutenir les entreprises localesLe Club des Entreprises du Muretain (CEM) célébrait la nouvelle année ce lundi 27 janvier à la salle du Confluent de Portet-sur-Garonne. Nathalie Perrot, présidente du CEM, et les membres du conseil d’administration...

Lire la suite »

Plan Grand Froid : la Préfecture du Loiret déclenche le dispositif pour ces prochains joursLe plan vise à mettre en place l'hébergement d'urgence et la veille sociale en période hivernale. Déployé partout dans le Loiret, il prévoit plus de 1 300 places dans trois villes.

Lire la suite »

Un couple du Loiret attaque l'Etat pour le gaz cancérogène CVM dans l'eau potableUn couple du Loiret, exposé à un gaz cancérogène (CVM) dans leur eau du robinet, a déposé un recours contre l'Etat devant le tribunal administratif d'Orléans. Le recours vise à faire reconnaître la responsabilité de l'Etat et les négligences du ministère de la Santé, ainsi que le préjudice subi par les usagers.

Lire la suite »

Cet Ehpad du Loiret bénéficie du soutien du Département pour effectuer ses travauxL'Ehpad Lour-Picou de Beaugency, près d'Orléans, est aidé par le Département du Loiret dans le financement de ses travaux de rénovation, inaugurés prochainement.

Lire la suite »

Le Département du Loiret organise la 10e édition du festival MangaLoiretLes collégiens du Loiret sont appelés à voter pour leur manga préféré parmi une sélection de quatre titres différents. Le vote se déroule du 20 janvier au 25 avril 2025 et les résultats seront dévoilés lors du festival « Ozélir ! » en mai.

Lire la suite »

Un incendie a ravagé ce corps de ferme du Loiret, une victime était impliquéeLes pompiers du Loiret sont intervenus pour l'incendie d'un corps de ferme à Chevilly, près d'Orléans. Une victime non blessée était impliquée.

Lire la suite »