24 000 euros d'amende et 12 mois de prison avec sursis pour un trafiquant de contrefaçons

Un homme de 34 ans, résidant à Marseille, a été condamné à une amende de 24 000 euros et 12 mois de prison avec sursis pour le transport, la détention et la vente de marchandises contrefaites. Des douanes françaises ont découvert 23 860 étiquettes contrefaites de marques prestigieuses lors d'un contrôle postal.

Le 5 février, un homme de 34 ans, résidant à Marseille , a été déférée au tribunal judiciaire de Marseille suite à une garde à vue. Selon le communiqué du parquet de Marseille publié le 10 février, il est accusé de transport et détention de marchandises prohibées, vente et complicité de production industrielle de marchandises portant une marque contrefaite, blanchiment douanier et blanchiment de droit commun de l'argent provenant de ce délit.

\La saisie a débuté le 3 février lors d'un contrôle dans un centre de tri postal par la brigade de surveillance intérieure (BSI) des douanes de Marseille. Deux colis suspects contenant plus de 7 800 étiquettes contrefaites de marques réputées comme Lacoste, CP Company, Under Armour, Hugo Boss, Gertrude & Gaston, etc., ont été découverts. \Les douaniers ont mené l'enquête jusqu'à l'interpellation du destinataire déclaré des colis et la découverte d'un véritable site de production clandestin de contrefaçons. Au total, 16 060 étiquettes supplémentaires, trois machines de flocage, des carnets de notes relatifs à la revente des contrefaçons et 13 840 euros ont été saisis, ainsi que des stupéfiants. L'homme interpellé a reconnu les faits, affirmant que l'argent découvert correspondait aux ventes de contrefaçons





