23ème édition du concours régional des huiles d'olive: L'or vert de Provence récompensé

Le concours régional des huiles d'olive, organisé par France Olive et la Région Sud, a couronné les meilleures huiles provençales. 210 huiles ont participé à cette 23ème édition, et une soixantaine de médailles ont été décernées, dont six au Moulin des Costes. Une particularité de ce concours est le jury majoritairement composé de professionnels, ce qui souligne l'importance de la qualité et de l'expertise dans le secteur de l'huile d'olive.

Jeudi matin, une ambiance feutrée régnait dans la salle d'honneur de l'hôtel de Région Sud, la première productrice d'huile d'olive en France, représentant 62% de la production nationale. C'est dans cette ambiance que les jurés ont dégusté 210 huiles en lice pour la 23ème édition du concours régional des huiles d'olive . Une soixantaine de médailles ont finalement été décernées, dont six au Moulin des Costes, qui détient pour cette nouvelle édition le record du nombre de récompenses.

\Laurent Belorger, président de France Olive, association qui coorganise le concours avec la Région Sud, explique : « L'huile d'olive, c'est l'image de la Provence. On pourrait presque l'appeler l'or, puisque ça a la même couleur. » Il souligne que cette année, 11 catégories étaient ouvertes : toutes les AOP de la région, parfois subdivisées selon leur typicité, et trois huiles de France. « Toutes les huiles ne concourent pas dans la même catégorie », précise-t-il. Les huiles sont évaluées par un jury différent et obtiennent donc des médailles différentes. \Une spécificité du concours qui célèbre l'or vert de Provence réside dans la composition majoritairement professionnelle du jury. Seules de bruyantes aspirations, si propres à la dégustation de vin ou d'huile d'olive, se faisaient entendre ce jeudi matin dans la salle d'honneur de l'hôtel de Région Sud. Cela contraste notamment avec le concours général agricole de Paris, où les jurés sont surtout des amateurs





