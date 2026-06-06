22e Dîner de la mode : unplateforme de stars pour la lutte contre le sida à Paris

La 22e édition du Dîner de la mode, grand événement caritatif, a réuni à Paris de nombreuses célébrités internationales de la mode, du cinéma et de la musique pour collecter des fonds au profit de la lutte contre le sida. Parmi les personnalités présentes figuraient Marine et Ebony de Star Academy, Jean-Paul Gaultier, Agnès B, Julie Gayet, Eddy de Pretto et bien d'autres. Les fonds collectés soutiendront des programmes de recherche, de prévention et d'accompagnement des personnes vivant avec le VIH.

La 22e édition du Dîner de la mode, événement caritatif mondialement reconnu, s'est tenue récemment à Paris , mobilisant une pléiade de personnalités des univers de la mode, du cinéma, de la musique et des médias pour une cause essentielle : la lutte contre le sida .

Organisé sous le haut patronage du ministère de la Culture et en partenariat avec des maisons de haute couture, ce rendez-vous annuel, qui allie élégance et engagement, a rassemblé des créateurs, des artistes et des influenceurs autour d'un même objectif, collecter des fonds pour soutenir la recherche, la prévention et l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH. Parmi les personnalités présentes, on a pu observer la lauréate de la Star Academy 2024, Marine Delplace, ainsi que la chanteuse Ebony, toutes deux ayant participé activement à la soirée.

Le monde de la mode était largement représenté avec des figures emblématiques tels que Jean-Paul Gaultier, Agnès B, Blanca Li, Ludovic de Saint Sernin, ou encore Alexandre Mattiussi. Le cinéma français était aussi à l'honneur avec la présence de Céline Sallette, Julie Gayet, Nadia Tereszkiewicz, Anamaria Vartolomei, Benjamin Lavernhe ou encore Laura Smet. Des musiciens et chanteurs comme Eddy de Pretto, Damso, Mika Schneider, Camélia Jordana, et le réalisateur Jim Jarmusch ont également foulé le tapis rouge.

D'autres personnalités issues de divers horizons, notamment les influenceurs et modèles comme Hunter Schafer, Tess Barthelemy, Willy Cartier, ou encore l'acteur américain Jordan Roth et l'entrepreneuse Kelly Rutherford, ont confirmé le caractère international et intergénérationnel de cet événement. Le dîner, qui s'est déroulé dans un lieu prestigieux de la capitale, a été rythmé par des discours d'engagement, des performances artistiques et une vente aux enchères exclusive de pièces uniques offertes par des créateurs généreux.

L'ensemble des fonds collectés sera reversé à des associations de lutte contre le sida, telles que Sidaction en France, et ses partenaires internationaux, pour financer des programmes de recherche sur le virus, améliorer l'accès aux traitements et mener des campagnes de prévention ciblant les populations les plus vulnérables. Cette 22e édition, comme les précédentes, illustre la puissance de l'union entre le glamour de la mode et l'urgence humanitaire, rappelant que la solidarité reste un levier indispensable dans la bataille contre une épidémie qui continue de faire des victimes, notamment dans certaines régions du monde où l'accès aux soins reste limité.

Elle souligne également le rôle des célébrités et des influenceurs dans la sensibilisation du grand public à des causes de santé publique souvent délaissées par les médias traditionnels. Au-delà des tenues spectaculaires et des sourires sous les flashs, le Dîner de la mode affirme ainsi chaque année sa mission première : unir les énergies pour soutenir ceux qui luttent au quotidien contre le VIH/sida, et œuvrer pour un futur sans discrimination et sans nouvelle infection





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