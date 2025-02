22 Migrants Secourus au Large du Pas-de-Calais lors d'une tentative de traversée vers l'Angleterre

22 migrants ont été secourus au large du Pas-de-Calais, en France, alors qu'ils tentaient de traverser la Manche pour atteindre l'Angleterre. Deux embarcations ont été impliquées dans l'incident, et le CROSS Gris-Nez a été mobilisé pour intervenir. Le CROSS a pris la décision de laisser poursuivre leur route 16 migrants après un premier sauvetage, afin d'éviter des interventions contraignantes et des risques supplémentaires.

Mercredi 12 février, 22 migrants ont été secourus au large du Pas-de-Calais alors qu'ils tentaient de rejoindre l' Angleterre en traversant la Manche à bord d'embarcations. La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a fait cette annonce dans un communiqué. Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez a d'abord porté secours dans la matinée aux passagers d'une embarcation ayant envoyé des appels de détresse près de Wimereux.

16 personnes ont été secourues et ramenées à Boulogne-sur-Mer, tandis que le reste des passagers a poursuivi sa route. « Compte tenu des risques de chute à la mer ou de blessures encourues par les personnes dans l'hypothèse d'une intervention contrainte des moyens de secours français, le choix est fait de les laisser poursuivre leur route, tout en assurant un suivi de leur traversée », précise la préfecture. Une seconde embarcation a pris le départ depuis le Portel dans la même matinée. Cette dernière ayant eu des difficultés à prendre le large, un passager s'est retrouvé isolé sur un banc de sable. Après avoir été déposé sur la plage et pris en charge par les pompiers, le CROSS a finalement porté secours aux cinq autres passagers de l'embarcation en raison d'une avarie du moteur de leur bateau.





BFMTV / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Migrants Angleterre Manche Secourisme France

France Dernières Nouvelles, France Actualités

