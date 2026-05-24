Marine Delplace, gagnante Star Academy 2024 et Ebony, ont assisté à la 22ᵉ édition du Dîner de la mode au profit de la lutte contre le sida, organisé par Agnès B et Jim Jarmusch. D'autres célébrités ont également participé, comme Stefan Crepon, Leila Kaddour, Sami Outalbali, Tess Barthelemy, Mathilde Favier-Meyer, Sofia Achaval de Montaigu, Celine Sallette, Elie Top, Laura Smet, Nora Hamzawi, Mika Schneider, Blanca Li, Babeth Djian et Jean-Paul Gaultier.

22ᵉ édition du Dîner de la mode au profit de la lutte contre le sida : Marine Delplace, gagnante Star Academy 2024 et Ebony (gagnante Star Academy 2024), ont assisté à Agnès B et Jim Jarmusch , qui étaient également présents lors de la 22ᵉ édition.

Il a également eu lieu la 22ᵉ édition de cet événement dans le but de soutenir la lutte contre le sida dans le monde de la mode. D'autres célébrités ont également participé, comme Stefan Crepon, Leila Kaddour, Sami Outalbali, Tess Barthelemy, Mathilde Favier-Meyer, Sofia Achaval de Montaigu, Celine Sallette, Elie Top, Laura Smet, Nora Hamzawi, Mika Schneider, Blanca Li, Babeth Djian et Jean-Paul Gaultier





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