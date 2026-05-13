22 cas de hantavirus confirmés en France : La ministre alerte et les voyageurs en quête de sûreté

Dans un dernier bilan dressé ce mercredi 13 mai 2026, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, annonce que 22 cas contact du hantavirus ont été confirmés en France .

Pour éviter une propagation du virus, les 22 personnes ont été confinis dans divers hôpitaux du territoire, dont l’IHU Méditerranée (5e). Une femme d’une trentaine d’années, atteintes par le hantavirus, a été transférée depuis Antibes dans les Alpes-Maritimes. Il s’agit d’une souche rare, baptisée Andes, qui peut se transmettre d’homme à homme avec un délai d’incubation pouvant aller jusqu’à six semaines. La maladie peut notamment provoqu´er un syndrome respiratoire aigu et son taux de létalité peut dépasser les 40 %.

Le MV Hondius a été amarré au Cap-Vert en mai dernier. Trois personnes ont décédé à bord du navire et l’on a détecté une souche rare d’Andes, qui peut se transmettre entre les passagers. Des passagers ont pu être débarqués ce dimanche 10 mai. Seulement, parmi eux se trouvaient cinq Français, de ceux que cinq ont été testés positifs, dont une qui est atteinte de la forme la plus sévère du virus.

Les français cas contact ont été répartis dans plusieurs hôpitaux du territoire. Parmi lesquels, il existe 18 hôpitaux de référence en France, dont 13 en Métropole. Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, il s’agit de l’IHU Méditerranée. Cela fait que plusieurs patients se trouvent dans la cité phocéenne





actufr / 🏆 1. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hantavirus Pas De Double Quotes France Voyages Virus Confinement

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hantavirus : que prévoit le protocole sanitaire mis en place en France ?La France a enregistré son premier cas de hantavirus, lundi 11 mai. Une passagère du navire MV Hondius, hospitalisée et mise à l’isolement à Bichat, à Paris, a été testée positive. Un décret publié au Journal officiel définit le protocole sanitaire destiné à stopper la chaîne de contamination.

Read more »

Nourrir la France… sans pouvoir en vivre !TRIBUNE. Revenus en berne, surfaces cultivées en recul, coûts en hausse… Pour Eric Thirouin, président de l’Association générale des producteurs de blé la souveraineté alimentaire française est aujourd’hui menacée.

Read more »

France Télévisions: Stene contre la réduction du budget des sportsAfter Delphine Ernotte, the France Télévisions president, stated support for the proposal made by the Alloncle report to reduce sports budgets by a third.

Read more »

HugoDécrypte et France TV: le mariage continue pour raconter un monde 'en tension'Etats-Unis, Taïwan, Mexique: le journaliste HugoDécrypte part à la rencontre d'une jeunesse en 'tension', une série diffusée à la fois sur France Télévisions et sa chaîne YouTube qui illustre les rapprochements entre nou...

Read more »