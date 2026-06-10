20th Anniversary of the After Foot Show: Special Episodes, Debates, and Guests

The After Foot Show celebrates its 20th anniversary this season with special episodes, debates, and guests. The show features Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, and their team, who provide surprises and reactions from players, coaches, and fans. The lineup includes 'Génération After', 'After Live', and the original 'After' show.

L'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises !

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' 'After Live' s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Le Top de l'After Foot : Une Coupe du Monde (encore) marquée par un contexte géopolitique lourd autour d'un des organisateurs : les Etats-Unis. Quelle sera la réaction des acteurs et du public durant ce Mondial ? Peut-on craindre un boycott ? – 10/06 Chaque jour, écoutez le Best-of de l'Afterfoot, sur RMC la radio du Sport !

L'After foot, c'est LE show d'après-match et surtout la référence des fans de football depuis 19 ans ! Les rencontres se prolongent tous les soirs avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d'après-match et les débats animés entre supporters, experts de l'After et auditeurs RMC. Qui sera la star du Mondial ? Désiré Doué peut-il être le héros surprise ?

Jennifer mise une pièce sur Lamine Yamal, Elton voit Mbappé écrire une grande histoire aux Etats-Unis, Maxime vote pour Michael Olise ! – 10/06 Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00.

Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' 'After Live' s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. L'Argentine est-elle négligée avant le début de ce Mondial ?

Elton ne veut pas enterrer les espoirs du 'back to back' pour les champions du monde – 10/0





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

After Foot Show 20Th Anniversary Special Episodes Debates Guests Football World Cup United States Geopolitics Boycott Argentina Back To Back Michael Olise Lamine Yamal Emmanuel Petit Lionel Charbonnier Jérôme Rothen Eric Di Meco Carine Galli Nicolas Jamain Jean-Louis Tourre Walid Acherchour Kevin Diaz Jimmy Braun Jennifer Mendelewitsch Elton Mokolo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les Grosses têtes avec plus de 19,8 millions d'écoutes, premier podcast de France en mai 2026Podcast : 'L'After Foot' en deuxième position en mai 2026, une émission 'culte' en tête

Read more »

PARTIE 2 : Duga : 'Je ne comprends plus rien à ce que fait le Real Madrid'Jérôme Rothen se chauffe contre un autre consultant, un éditorialiste ou un acteur du foot.

Read more »

[Podcasts] La VAR : Iran, problèmes de visa, arbitre refoulé : les joueurs doivent-ils manifester leur indignation ?Jérôme Rothen se chauffe contre un autre consultant, un éditorialiste ou un acteur du foot.

Read more »

After Foot News: 20th Anniversary, Stars of the World Cup, and Political ContextThe After Foot news highlights the 20th anniversary of the show, the potential stars of the World Cup, and the political context surrounding the tournament, including the controversy surrounding the United States as an organizer.

Read more »