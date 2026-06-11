2026 FIFA World Cup Venues and Stadiums

This news text provides information on the venues and stadiums hosting the 2026 FIFA World Cup. It includes details on the cities hosting the matches, the capacity and architecture of the stadiums, and the number of matches to be held in each stadium.

PORTFOLIO - La Coupe du monde de football 2026 aura lieu du 11 juin au 19 juillet. Neuf villes hôtes accueilleront les matchs sur trois pays, le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Découvrez les stades dans lesquels se déroulera la compétition Toronto – BMO Field – 45 000 places. Stade du Toronto FC (MLS), le BMO Field se distingue par son architecture anglaise et sa localisation au bord du lac Ontario. Avec une capacité actuelle de 30 000 places, 17 000 sièges seront ajoutés en vue du Mondial afin de répondre aux critères de la FIFA. Cinq matchs de groupes et un 16e de finale y seront joués.

Vancouver – BC Place – 54 000 places. Situé en plein centre-ville de Vancouver, le BC Place (pour British Columbia Place) est le stade hôte des Whitescaps (MLS). Cinq matchs de groupes, un 16e de finale et un 8e de finale y seront joués. Atlanta – Mercedes-Benz Stadium – 75 000 places.

Stade des Falcons (NFL) et d’Atlanta United (MLS), le Mercedes-Benz Stadium est connu pour son toit rétractable, son architecture et son écran intérieur à 360 degrés. Atlanta – Mercedes-Benz Stadium. Il accueillera Cinq matchs de groupes, un 16e de finale, un 8e de finale et une demi-finale. Boston – Gillette Stadium – 65 000 places.

Situé à Foxborough à 30 km au Sud de Boston. Cinq matchs de groupes, un 16e de finale et un quart de finale y seront joués. Dallas – AT & T Stadium – 94 000 places. Enceinte des Cowboys (NFL) est tout simplement le plus grand stade couvert du monde.

Il est situé à Arlington. Dallas – AT & T Stadium. Il accueillera cinq matchs de groupes, deux 16es de finale, un 8e de finale et une demi-finale. Houston – NRG Stadium – 75 000 places.

Il est le stade des Texans (NFL) et doté d’un immense toit rétractable. Cinq matchs de groupes, un 16e de finale et un 8e de finale y seront joués. Kansas City – Arrowhead Stadium - 73 000 places. Il s’agit de l’enceinte mythique des Chiefs (NFL).

Kansas City – Arrowhead Stadium. Sans toit, c’est un véritable chaudron à ciel ouvert. Quatre matchs de groupes, un 16e de finale et un quart de finale y seront joués. Los Angeles – SoFi Stadium – 70 000 places.

C’est le stade le plus récent de cette Coupe du monde 2026, inauguré en 2020. Los Angeles – SoFi Stadium. Il a accueilli le Super Bowl en 2022. Il accueillera cinq matchs de groupes, deux 16es de finale et un quart de finale.

Miami – Hard Rock Stadium – 65 000 places. Il est le stade des Dolphins (NFL) et Il a également accueilli la finale de la Copa America 2024. Quatre matchs de groupes, un 16e de finale, un quart de finale et le match pour la 3e place y seront joués. New York – MetLife Stadium.

Situé dans le New Jersey au Sud de New York City, il est le stade des Giants et des Jets (NFL). New York – MetLife Stadium. C’est dans cette enceinte que l’équipe de France débutera son Mondial le mardi 16 juin face au Sénégal. Il accueillera cinq matchs de groupes, un 16e de finale, un 8e de finale et la finale.

Philadelphie – Lincoln Financial Field. L’équipe de France découvrira ce stade le lundi 22 juin pour son deuxième match de groupe face à l’Irak. Cinq matchs de groupes et un 8e de finale y seront joués. San Francisco – Levi’s Stadium – 71 000 places.

Situé à Santa Clara, c’est le stade des 49ers (NFL). Il a accueilli le dernier Super Bowl en février dernier. Cinq matchs de groupes et un 16e de finale y seront joués. Seattle – Lumen Field – 69 000 places.

Il héberge les Seahawks (NFL) et des Sounders (MLS). Situé sur le port, il offre une vue imprenable sur la ville. Seattle – Lumen Field – 69 000 places. Quatre matchs de groupes, un 16e de finale et un 8e de finale y seront joués.

Mexico – Stade Aztèque – 83 000 places. Stade légendaire avec deux finales de Coupe du monde à son actif (1970 et 1986), il héberge les équipes de Club America et Cruz Azul. Il accueillera le match d’ouverture le 11 juin entre le Mexique et l’Afrique du Sud. Mexico – Stade Aztèque.

Trois matchs de groupes, un 16e de finale et un 8e de finale se dérouleront sur son terrain. Guadalajara – Estadio Akron. Il accueillera 4 matchs de groupe. Guadalupe – Estadio BBVA – 53 000 places.

Trois matchs de groupes et un 16e de finale y seront joués





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