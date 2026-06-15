2026 FIFA World Cup: Canada, Mexico, and USA Host Venues

The 2026 FIFA World Cup will feature 48 teams, with 11 in the United States, 2 in Canada, and 3 in Mexico. The host cities are Toronto, Vancouver, Guadalajara, Mexico, Monterrey, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco, and Seattle.

Coupe du monde de football 2026. Deux au Canada : Toronto et Vancouver, trois au Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey. Et pas moins de 11 aux Etats-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York (lieu de la finale), Philadelphie, (Baie de) San Francisco et Seattle.

Cette édition verra s’affronter 48 équipes, une première pour la plus prestigieuse compétition de football. Elles n’étaient que 32 lors des éditions précédentes. Quels sont les matchs de comptant pour la phase de groupes de la France pour la Coupe du monde 2026 ? Dans son groupe i, l’équipe de Didier Deschamps débutera la compétition par un match face au Sénégal (16 juin à 21h00).

Son deuxième match est prévu contre l’Irak (22 juin à 23h00) et enfin le dernier de cette phase de groupes sera face à la Norvège (26 juin 21h00). Sauf blessure, le joueur du Real Madrid sera présent à la Coupe du monde avec l’équipe de France. L’attaquant emblématique portait jusque-là le brassard de capitaine des Bleus. La billetterie de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 est terminé depuis le 13 janvier 2026.

Selon la Fifa, vous pouvez obtenir le précieux sésame sur la plateforme officielle et sécurisée de revente de billets sur FIFA.com/tickets. Le prix des billets de cette Coupe du monde a été fortement décrié. La phase de vente officielle étant terminée, seule la plateforme de revente de la Fifa est encore opérationnelle. Les prix varient donc quotidiennement, mais des billets ont été proposés pour la finale à près de 2,3 millions de dollars (un peu moins de deux millions d’euros).

Détenir un billet pour la Coupe du monde ne garantit pas le droit d’entrée au Canada, au Mexique ou aux États-Unis. Comme pour tout déplacement à l’étranger, il vous faut vous renseigner auprès des autorités d'immigration du pays hôte. Des informations supplémentaires sont disponibles en visitant les sites web suivants: Le calendrier complet de la phase de groupes de la Coupe du monde de football a été annoncé le 5 décembre 2025 au cours d’un tirage au sort.

A quelques semaines du début de la compétition, les bookmakers anglais plaçaient l’Espagne légèrement en tête, devant la France. En troisième position se place l’Angleterre, suivie de l’Argentine puis du Brésil. Sauf blessure, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Neymar, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal et bien d’autres encore devraient assurer le spectacle. Le groupe M6 a obtenu les droits de diffusion, tout comme BeIN SPORTS.

Mais vous pourrez suivre toute la compétition sur la plateforme franceinfo grâce à une couverture complète (reportages de nos envoyés spéciaux, directs de matchs, suivi de toute l’actualités des Bleus, résultats, classements... ). Coupe du monde 2026 : la Côte d'Ivoire fait plier l'Equateur et la Suède cartonne contre la Tunisie...

Ce qu'il faut retenir des matchs de la nuit La Suède a puni la Tunisie (5-1) et profite du match nul entre le Japon et les Pays-Bas pour prendre la tête du groupe F. Programme de la Coupe du monde 2026 : Espagne-Cap-Vert, Belgique-Egypte, Iran-Nouvelle-Zélande... A quelle heure et sur quelles chaînes suivre les matchs du jour et de la nuit de lundi à mardi ?

La Roja entame son Mondial, lundi, avec un seul rêve : celui d'accrocher une deuxième étoile après son dernier titre en 2010





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