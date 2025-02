2024 YR4: L'astéroïde qui pourrait frapper la Terre en 2032

L'astéroïde 2024 YR4, découvert fin 2024, présente une probabilité d'impact avec la Terre le 22 décembre 2032. Bien que le risque soit faible, les scientifiques suivent attentivement sa trajectoire.

À la suite de sa découverte fin 2024, l' astéroïde 2024 YR4 attire de plus en plus l'attention des scientifiques. Sa probabilité d'impact avec la Terre le 22 décembre 2032, initialement estimée à 1,14 % par la NASA , a été réévaluée à 2,2 % la semaine dernière, soit une chance sur 45. L'Agence spatiale européenne (ESA) quant à elle, évalue ce risque à 1 chance sur 50.

Malgré cette augmentation des probabilités d'impact, il est important de noter que plus de 97% des chances restent que 2024 YR4 ne nous touche jamais. La NASA insiste sur la nécessité de continuer à observer cet objet céleste afin d'étudier sa trajectoire de manière plus approfondie, et surtout, s'assurer qu'elle ne croise pas celle de notre planète.Actuellement, les informations disponibles sur 2024 YR4 restent limitées. La NASA estime sa taille, d'après des relevés de sa luminosité, entre 40 et 90 mètres. Le 31 janvier 2025, il se situait à environ 48 millions de kilomètres de la Terre et s'éloigne actuellement pour revenir en décembre 2028, où il ne devrait pas nous impacter. Si toutefois 2024 YR4 était sur une trajectoire d'impact, il se produirait quelque part le long d'un couloir de risque s'étendant à travers l'océan Pacifique oriental, le nord de l'Amérique du Sud, l'océan Atlantique, l'Afrique, la mer d'Arabie et l'Asie du Sud. L'impact aurait lieu à une vitesse de 17 km/s.Au sujet des autres rencontres possibles, on prévoit également des collisions potentielles le 23 décembre 2039 et deux autres le 22 décembre 2047. 2024 YR4 est classé au niveau 3 sur l'échelle de Turin, ce qui en fait une menace importante, un événement rare. Cependant, il est important de ne pas céder à la panique générale pour le moment. Les observations vont s'affiner au fil des mois, et les scientifiques disposent d'un atout majeur : le programme Dart, qui a déjà fait ses preuves lors de phases de test





