2024 : L'Année la Plus Chaude de l'Histoire, Les Catastrophes Climatiques Explorent à un Rythme Alarmant

Un rapport alarmant de l'Alliance brésilienne pour la culture océanique révèle une augmentation exponentielle des catastrophes climatiques au Brésil, directement liée à la hausse des températures globales. L'étude met en lumière l'urgence d'agir face à ce changement climatique et appelle à des investissements importants dans la prévention des catastrophes.

Un rapport intitulé « 2024 : l'année la plus chaude de l'histoire » réalisé par l'Alliance brésil ienne pour la culture océanique, un groupe rassemblant pouvoirs publics, universitaires et organisations à but non lucratif, a révélé une relation directe et proportionnelle entre l'augmentation de la température globale et le nombre de catastrophes climatiques .

Selon cette étude inédite, menée sur la période allant de 1991 à 2023, chaque augmentation de 0,1°C de la température moyenne mondiale de l'air a entraîné 360 nouvelles catastrophes climatiques au Brésil. Le nombre de catastrophes naturelles liées au changement climatique ne cesse d'augmenter, s'accélérant particulièrement au cours de la dernière décennie. En quatre ans, le Brésil a enregistré une moyenne de 4 077 événements par an, contre 725 dans les années 1990, soit une hausse vertigineuse de 460 %. L'étude quantifie également les pertes économiques engendrées par ces catastrophes : entre 2020 et 2023, elles ont atteint une moyenne de 47 milliards de reais par an (7,8 milliards d'euros), le double de la décennie précédente. Pour chaque dixième de degré supplémentaire, le préjudice a augmenté de 5,6 milliards de reais (930 millions d'euros). « Lorsque nous parlons du changement climatique, cela semble être un sujet très lointain ou difficile », explique Janaína Bumbeer, une responsable de l'Alliance brésilienne pour la culture océanique. « Mais désormais, nous savons ce que chaque 0,1°C représente en termes d'augmentation des dégâts, des catastrophes et de nombre de vies touchées. Cela permet de rendre tangible l'impact des températures. », précise-t-elle. En 2024, année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde, 60 % du territoire brésilien a battu des records de sécheresse, aggravée par le phénomène climatique El Niño. L'étude souligne l'urgence d'agir face à ce changement climatique. « Il est crucial d'augmenter les investissements et d'avoir une politique environnementale forte », prévient Janaína Bumbeer. Pourtant, le budget fédéral alloué à la prévention des catastrophes a chuté depuis 2012 et a encore été réduit cette année, à 1,7 milliard de reais (282 millions d'euros). « Nous sommes sur un siège éjectable », déclare-t-elle, soulignant l'incertitude qui règne sur l'avenir, et ce, pour le Brésil comme pour le reste du monde.





