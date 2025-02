20 Minutes vous fait le point sur la guerre en Ukraine du 16 février 2025

L'armée ukrainienne a repris le village de Pichtchané à l'ennemi. Volodymyr Zelensky met en garde contre les ambitions de Vladimir Poutine. Une réunion de dirigeants européens se tiendra à Paris lundi.

Vous vous êtes manqué les dernières nouvelles sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes vous propose un bilan tous les soirs. Entre déclarations fortes, avancées sur le front et bilan des combats, voici l'essentiel de ce dimanche 16 février 2025, 1089e jour de la guerre. \Le fait du jour : L'armée ukrainienne a affirmé dimanche avoir repris aux forces russes la localité minière de Pichtchané, dans la région orientale de Donetsk, lors de contre-attaques autour de la ville-clé de Pokrovsk .

« Nous pouvons déjà parler de la libération du village Pichtchané situé à environ cinq kilomètres au sud de Pokrovsk, les forces russes ont également été repoussées de plusieurs localités alentour », a déclaré Viktor Tregoubov, porte-parole du groupement ukrainien Khortytsia qui se bat dans la région. Selon lui, ces succès localisés ont été permis par « une utilisation efficace » des drones d'attaque et la coopération de différentes unités. S'exprimant à la télévision, il a toutefois souligné que la situation restait « mouvante » et pouvait changer d'un jour à l'autre. \La déclaration du jour : Dans une interview au média américain, en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité, le président ukrainien estime que Vladimir Poutine anticipe un « affaiblissement de l'Otan », qui pourrait intervenir si les États-Unis retiraient leur soutien militaire à l'Europe. « Je ne sais pas s'ils voudront 30 % de l'Europe, 50 %, je ne sais pas. Personne ne le sait. Mais ils auront cette possibilité », a encore averti Volodymyr Zelensky, selon lequel l'armée russe entraîne déjà « un grand nombre de soldats sur le territoire de Biélorussie ». \Le chiffre du jour : 100.000. Le nombre de personnes, a minima, privées de chauffage dans la ville portuaire de Mikolaïv, sud de l'Ukraine. Et ce, après une frappe de drones russes dimanche sur une infrastructure énergétique. « Ceux qui veulent restaurer la paix et se préparent à des négociations ne font pas ça », a accusé Volodymyr Zelensky, en précisant que des équipes travaillaient « activement » pour rétablir le chauffage à Mikolaïv. \La tendance : Une dizaine de dirigeants européens se réuniront ce lundi à Paris pour des discussions sur la sécurité européenne et l'Ukraine. Le président français Emmanuel Macron accueillera « les principaux pays européens » pour des discussions portant sur « la sécurité européenne », a indiqué dimanche le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot sur France Inter. L'Elysée a donné, dimanche, la liste des présents à cette « réunion informelle » : « les chefs de gouvernement de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Italie, de la Pologne, de l'Espagne, des Pays-Bas et du Danemark, ainsi que le président du Conseil européen, la présidente de la Commission européenne et le secrétaire général de l'Otan » Cette rencontre intervient à un moment particulièrement délicat dans la relation transatlantique alors que les initiatives de Donald Trump, qui a repris langue avec le président russe Vladimir Poutine, inquiètent les Européens





