20 Minutes lance son canal WhatsApp pour une information instantanée et personnalisée

20 Minutes propose un nouveau service pour vous tenir informé en temps réel : son canal WhatsApp. Recevez quotidiennement une sélection d'articles couvrant l'actualité générale, le sport, la culture et les faits divers.

Depuis juillet 2024, 20 Minutes a lancé son canal WhatsApp, offrant un accès direct et instantané aux dernières actualité s, reportages, bons plans et bien plus encore. Ce service vise à rendre l’information toujours plus accessible en la délivrant directement sur votre smartphone. En vous abonnant, vous recevrez quotidiennement une sélection d’articles couvrant divers domaines tels que l’ actualité générale, le sport, la culture et les faits divers .

L’objectif est de vous tenir informé en temps réel, avec un minimum de quatre publications par jour, du lundi au vendredi. Le canal WhatsApp de « 20 Minutes » a déjà séduit plus de 15 000 personnes. Pourquoi pas vous ? Rejoindre ce canal, c’est bénéficier d’informations rapides et concises, soigneusement sélectionnées pour vous fournir l’essentiel de l’actualité sans être submergé d’informations inutiles. De plus, une grande diversité de sujets est couverte, garantissant une couverture large et variée. Pour vous abonner, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant depuis votre smartphone et de suivre les instructions. Ne manquez plus aucune information importante et restez connecté à l’actualité grâce au canal WhatsApp de « 20 Minutes ». Rejoignez-nous dès aujourd’hui





