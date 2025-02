20 Ans de YouTube : 20 Chiffres Marquant son Influence

Pour célébrer les 20 ans de YouTube, 20 Minutes vous propose 20 chiffres clés qui illustrent l'impact de cette plateforme vidéo sur notre monde.

Je vous parle d'une époque que les moins de vingt ans... connaissent on ne peut mieux. En février 2005, YouTube débarquait. Depuis ce jour, la plateforme de vidéos en ligne fondée par Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim, trois ex-employés de PayPal, est devenue tentaculaire. Elle héberge aussi bien des vidéos de petits chats que des émissions avec des politiques qui se sont invitées, depuis bien des années déjà, sur nos smartphones.

20 Minutes célèbre, à sa façon, les vingt ans de YouTube à travers vingt chiffres marquants. 2,5 : YouTube est la deuxième plateforme sociale la plus utilisée à travers le monde, avec 2,5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Elle est devancée par Facebook et ses 3 milliards d'utilisateurs. 12 : La durée maximale autorisée pour une vidéo sur YouTube est de 12 heures. Cette limite s'applique aux comptes vérifiés qui ont augmenté leur limite de durée de vidéo. 19 : « Me at the zoo » (« Moi au zoo ») est la première vidéo partagée sur la plateforme. Elle a été mise en ligne le 23 avril 2005 par le cofondateur du site, Jawed Karim. Elle ne dure que 19 secondes ! 28 : C'est, en heures, le temps mensuel moyen passé par un utilisateur à travers le monde en 2024 (28h05 pour être précis) sur YouTube. Un peu moins que TikTok (34 heures). En France, ce temps est estimé à 11h42 en moyenne. 37 : Les Français passent en moyenne trente-sept minutes par jour sur YouTube. 68 : Les Français de 15-24 ans, cible qui consomme le plus de vidéos sur la plateforme, y passent 1h08 par jour (soit 68 minutes). 301 : Au lancement de YouTube, les vidéos restaient bloquées à 301 vues. Pour éviter les « fausses vues » sur les vidéos publiées, l'hébergeur avait en effet un système de contrôle qui prenait plusieurs heures. Quand une vidéo dépassait les 300 vues, YouTube bloquait le nombre à « 301 + » afin de détecter de potentiels robots. « 301 Vues » était aussi le nom de l'émission qui parlait d'Internet, présentée par Cyprien. 450 : C'est le nombre de chaînes présentes sur la plateforme, en 2023, qui ont plus d'un million d'abonnés en France, contre 260 en 2020. 500 : Pas moins de cinq cents heures de vidéos sont ajoutées chaque minute sur YouTube. 2004 : c'est avec la fameuse scène du sein dévoilé par accident par Janet Jackson lors de la mi-temps du Super Bowl en 2004 qu'a germé l'idée de « Tune In Hook Up », renommé « YouTube ». 2006 : en octobre 2006, soit un an et demi après son lancement, YouTube est racheté par Google pour 1,58 milliard d'euros. 2024 : YouTube atteint pour la première fois les 50 milliards de dollars (soit 48 milliards d'euros) de revenus sur douze mois. 114.000 : Chaque jour, les internautes visionnent 1 milliard d'heures de vidéo sur la plateforme. Cumulées, elles représentent plus de 114.000 ans ! 26.000.000 : La chaîne de Tibo InShape comptabilise le plus grand nombre d'abonnés en France, avec 26 millions de personnes. Elle devance celle de Squeezie (19,3 millions d'abonnés) ou encore celle de Loft Girl (14,8 millions). 41.400.000 : le nombre de Français qui utilisent YouTube, chaque mois. Quand on sait que la population du pays s'élève à 68 millions, l'audience est d'autant plus impressionnante. 361.000.000 : Le plus gros influenceur à l'échelle mondiale est MrBeast. Sa chaîne ne compte pas moins de 361 millions d'abonnés. 7.600.000.000 : Les publicités sur YouTube ont généré 7,9 milliards de dollars (soit 7,6 millions d'euros) au troisième trimestre de l'année 2023. 108.000.000 : Le record de la vidéo la plus vue en vingt-quatre heures est détenu par le clip du groupe de K-pop BTS pour Butter. 8.600.000.000 : Le clip de musique le plus regardé est, à ce jour, Despacito de Luis Fonsi ft. Daddy Yankee. 15.600.000.000 : Le clip Baby Shark, et sa comptine entêtante, est la vidéo la plus vue de l'histoire de YouTube, avec plus de 15 milliards de vues à ce jour





