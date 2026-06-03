ASUS célèbre les 20 ans de son marque ROG avec un nouveau modèle de console portable, la ROG Xbox Ally X20. Cette nouvelle console présente une coque translucide et un système de refroidissement haute performance. La dalle OLED remplace maintenant le modèle IPS de la version d'origine.

20 ans de ROG : ASUS fête avec son Xbox Ally X20 . Ce nouveau modèle n'est pas une refonte complète, mais plutôt un coup deYoung pour la console portable .

La coque translucide de la ROG Xbox Ally X20 permet de voir les entrailles de la machine, notamment le système de refroidissement haute performance. Le processeur AMD Z2 Extreme est toujours présent, ainsi que le sous-système mémoire et la partie stockage. La grande nouveauté est la dalle OLED remplaçant le modèle IPS de la version d'origine. Cette nouvelle dalle rideau une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et prend en charge la technologie FreeSync Premium Pro.

La luminosité est donnée à 1 400 nits. Le temps de réponse est de 0,2 ms et un traitement antireflet a été appliqué pour réduire les reflets de 65 %. Le refroidissement est pensé pour diriger davantage de flux d'air directement vers l'APU et maintenir la température de surface de l'écran aussi basse que possible.

En outre, les lunettes de réalité augmentée ROG XREAL R1 Edition 20 sont associées à la ROG Xbox Ally X20 dans un bundle de 2 000 euros au moins





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