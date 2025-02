20 ans de la loi pour l'égalité des droits et des chances : bilan et perspectives pour les personnes handicapées

Vingt ans après la loi du 11 février 2005, cette initiative reste une avancée majeure pour l'intégration des personnes handicapées en France. Des progrès ont été réalisés, notamment avec la création des MDPH, mais de nombreux défis persistent. La MDPH des Hautes-Pyrénées souligne l'importance de la coopération entre les différents acteurs et l'évolution des mentalités pour une inclusion véritable.

Accessibilité des transports, intégration scolaire, insertion professionnelle, droit à la compensation… le 11 février 2005, la loi pour l’égalité des droits et des chances voyait le jour en France. Porteuse de grandes ambitions, elle posait les principes, les objectifs et le cadre de la lutte pour garantir la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Vingt ans plus tard, le bilan est loin d’être parfait.

Toutefois, Joëlle Abadie, présidente de la Commission d’Exécution de la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH) des Hautes-Pyrénées, rappelle l’importance de cette loi et les avancées majeures qu’elle a permis, à l’image de la création des MDPH. \'Ça a été un tournant qui a posé le socle de beaucoup de nouveautés. Ces structures se sont vite installées, en particulier dans les Hautes-Pyrénées, et ont tout de suite eu un impact.', souligne-t-elle. Présentes dans chaque département français depuis 2005, les MDPH ont pour mission de soutenir quotidiennement les personnes handicapées en évaluant leurs besoins, en les aidant à faire valoir leurs droits et en leur proposant des solutions adaptées à leur projet de vie. 'Elles sont importantes parce qu’elles sont neutres et indépendantes vis-à-vis des financeurs des opérations, que ce soit l’État, le Département ou l’Éducation Nationale', ajoute Frédéric Bousquet, directeur de la Maison Départementale pour l’Autonomie (MDA), à laquelle la MDPH des Hautes-Pyrénées a été intégrée en 2018. Rassembler ces deux structures était selon lui important pour 'mutualiser les moyens et compétences pour fournir un meilleur travail' et 'optimiser la politique handicap du département'. 'Il faut continuer dans la coopération', explique-t-il. 'Le plus important aujourd’hui, c’est de réunir les différents acteurs qui agissent pour la cause des personnes handicapées et de les faire travailler efficacement ensemble.' \ De nombreux progrès encore attendus Si la loi du 11 février 2005 a été une avancée majeure pour la prise en charge des personnes en situation de handicap, ses ambitions ne se sont pas totalement concrétisées. 'Il y a eu de grandes améliorations, mais tous les objectifs n’ont pas été atteints, notamment en termes d’accessibilité, d’emploi et de scolarité', explique Joëlle Abadie. La faute, notamment, à un manque d’investissements à l’échelle nationale et à une vision du handicap qui peine à évoluer. 'L’inclusion des personnes handicapées ne va pas forcément d’elle-même. Il faut encore que les mentalités changent, que les différences soient acceptées. C’est un long travail qui commence dès l’enfance', ajoute-t-elle. Alors que 11 % de la population du département est reconnue en situation de handicap – un chiffre légèrement au-dessus de la moyenne nationale – , la MDPH des Hautes-Pyrénées sait qu’elle a encore beaucoup à faire. 'On a environ 7 000 dossiers par an, et ce chiffre augmente chaque année. On doit donc accueillir de plus en plus de personnes et s’adapter en conséquence. Il faut monter en compétences', explique Frédéric Bousquet. La MDPH prévoit plusieurs actions célébrer les vingt ans de la loi du 11 février 2005. À partir du mois de mars, elle mettra notamment en avant sur son site internet des témoignages de personnes handicapées. Objectif : faire mieux comprendre le handicap et donner de la visibilité à cette cause au-delà de cette date anniversaire. 'Nous sommes un département solidaire et nous tenons à le rester', conclut Joëlle Abadie.





