20 ans de la loi handicap : à Bordeaux, « on ne peut pas fêter l’anniversaire d’une loi qui n’a pas abouti »

Le 10 février 2023, à l'occasion des 20 ans de la loi handicap, une quarantaine de personnes en situation de handicap ont participé à une action symbolique nationale à Bordeaux, en collaboration avec l'APF France handicap et un collectif de 52 associations.

Lundi 10 février, veille des 20 ans de la loi handicap, une quarantaine de personnes en situation de handicap ont participé depuis les locaux de l’APF France handicap de Gironde à une action symbolique nationale, un événement ayant également lieu à Paris. À partir de 18 heures, lundi 10 février, la statue de la République, sur la place du même nom, s'est éclairée. En se connectant sur un site web dédié, il était possible de participer à distance à cette illumination alimentée par chaque clic.

Cette opération symbolique visait à donner un coup de projecteur sur les limites constatées dans leur vie quotidienne par les personnes concernées. À Bordeaux, une quarantaine de personnes en situation de handicap ont participé à cette interaction numérique depuis l'APF France handicap, à l'origine de ce mot d'ordre au niveau national, en collaboration avec un collectif rassemblant 52 associations. Ce « non-anniversaire », appellation donnée à cette mobilisation, était diffusé en direct sur un grand écran. « On ne peut pas fêter l’anniversaire d’une loi qui n’a pas abouti, qui n’a pas amené tout ce qui était prévu au départ », explique Thierry Grasset, le représentant départemental de l’APF France handicap. Il y a des choses qui ont été faites, mais pas assez. »\« Le handicap, c’est le premier parti de France » : Sébastien Saint-Pasteur, député de Gironde, travaille à une nouvelle loi Handicap. Avec un collègue LR, le député Sébastien Saint-Pasteur (PS Pessac) entend obtenir du gouvernement un temps de travail pour élaborer une nouvelle loi Handicap. Entretien\L’opinion de Marie-Dominique, qui est atteinte d’une myopathie : « Il faudrait former les auxiliaires de vie et y mettre l’argent qu’il faut. » Autre point à améliorer, selon elle : « Le paiement des aidants familiaux est vraiment dérisoire. » Séverine met l’accent sur le « droit à circuler ». Elle se déplace depuis dix ans en fauteuil roulant suite à des AVC. « Une fois que je suis en dehors de mon appartement, je ne peux pas descendre un trottoir. » Pour Madgi, qui souffre d’une infirmité motrice cérébrale, « l’accès aux loisirs » est trop souvent impossible. « Il y a plein de choses que j’aurais envie de faire », regrette-t-elle. Au mur avaient été placardées neuf affiches, correspondant chacune à un thème (transports, éducation, santé ou encore logement), avec une dizaine de revendications par sujet. Une manifestation nationale est prévue le 15 mai à Paris





LOI HANDICAP MOBILISATION DROITS ACCESSIBILITE FRANCE

