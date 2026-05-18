20 ans de l'After Foot, nouvelle programmation et invitésexporter pour sa saison 2021-2022

L'After Foot, émission qui a démocratisé le débat sur le football français, fête ses 20 ans cette saison. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe vous réservent des surprises et des émissions inédites avec des invités prestigieux. Nicolas Jamain, Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo reprennent le flambeau de la génération After tandis que la version originale de l'After sera animée chaque semaine par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Les after lives et les installéées de l'After autour de Richard Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier sont également au rendez-vous les soirs de match, et c'est même au tour de Carine Galli de faire des retours en avant chaque vendredi et samedi

L' After Foot , émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et leur équipe vous réservent plein de surprises !

Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After' de 20h00 à 22h00. Un show avec des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de football avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00.

Richard Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier renforceront le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. La version originale et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi, les vendredis et samedis sera menée par Carine Gall





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