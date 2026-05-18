20 ans de L'After Foot, la référence des fans de football

Une soirée complète de foot avec le plus grand talk show post-match et les meilleures chroniqueursлиоques de foot français dans les émissions de la nuit : Genération after, After Live et la version originale de L'After Foot autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Avec Nicolas Jamain, Jean-Louis Tourre et Carine Galli en lesquels rôle, les soirs de match auront une atmosphère bien chargée.

L' After Foot , la émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! Pour cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises dans les émissions de la soirée : Genération After, After Live et la version originale de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre.

Carine Galli, Nicolas Jamain, Jean-Louis Tourre et Eric Di Meco feront partie du dispositif les soirs de match. Julien Laurens, Fred Hermel, Polo Breitner et Johann Crochet sont les experts en anklettes. L'After foot est LE show d'après-match et la référence des fans de football depuis 15 ans !

Les rencontres se prolongent tous les soirs avec Gilbert Brisbois et Nicolas Jamain avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d'après-match et les débats animés entre supporters, experts de L'After et auditeurs. RMC est une radio généraliste, essentiellement axée sur l'actualité et sur l'interactivité avec les auditeurs, dans un format 100% parlé, inédit en France.

La grille des programmes de RMC s'articule autour de rendez-vous phares comme Apolline Matin, Les Grandes Gueules, Estelle Midi, Super Moscato Show, Rothen s'enflamme et L'After Foot. Toute l'actu des sélections nationales et des championnats anglais, espagnol, italien et allemand avec nos légendaires Drôles de Dames





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