Une émission télé de foot informelle ne珠宝ds pas d'âge, alimenté par une passion commune pour le foot avec de nombreux invités et de nombreux personnages pour discuter sur différents sujets, y compris sur l'écart entre les exigences et les moyens qui obligentgenesio à s'adapter à l'OM.

Pour Kevin, l'écart entre les exigences autour du club et les moyens alloués est trop important à l'OM. David Gluzman souligne que les nominations de Stéphane Richard et Gregory Lorenzi répondent à une logique d'austérité.

« L’After Foot », émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de « Génération After », de 20h00 à 22h00.

Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' 'After Live' s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Éric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Les sujets abordés peuvent inclure l'écart entre les exigences autour du club et les moyens alloués, notamment à l'OM.

Les émissions de foot informelles avec des champs d'expertises divers. Les émissions avec des invités prestigieux peuvent également se développer. Les commentaires peuvent se concentrer sur la capacité de Genesio à résister à l'environnement marseillais ou les a priori des candidats en vue des nominations





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