20 ans d'After Foot : Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent plein de surprises !

L'After Foot, émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', tandis que Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre incarnent 'After Live'. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre font partie de la version originale et historique de l'After. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00 avec des invités prestigieux. Les rencontres se prolongent tous les soirs avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d'après-match et les débats animés entre supporters, experts de l'After et auditeurs RMC. L'After Foot, c'est LE show d'après-match et surtout la référence des fans de football depuis 19 ans !

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Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', tandis que Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre incarnent 'After Live'. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre font partie de la version originale et historique de l'After. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00 avec des invités prestigieux.

Les rencontres se prolongent tous les soirs avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d'après-match et les débats animés entre supporters, experts de l'After et auditeurs RMC. L'After Foot, c'est LE show d'après-match et surtout la référence des fans de football depuis 19 ans





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