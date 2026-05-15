20 ans après... en buvant l'After

Une édition anniversaire de l'émission qui parle de tout ce que le monde du football pense basement.

L' After Foot , émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre ses 20 ans cette saison ! Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et leur équipe vous réservent de nombreuses surprises !

Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00, une émission composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Rendez-vous des passionnés de football avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, 'After Live' s'installe de 20h00 à 23h00 incarnée par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Les soirs de coupes d'Europe, Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier renforceront le dispositif. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originale et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Chaque jour, vous pouvez écouter le Best-of de l'Afterfoot, sur RMC la radio du Sport ! L'After Foot, émission après-match, est la référence des fans de football depuis 19 ans. Les rencontres se prolongent tous les soirs avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau. Les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d'après-match et les débats animées entre supporters, experts de l'After et auditeurs RMC sont spkés.

L'After Foot, émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre ses 20 ans cette saison ! Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo





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