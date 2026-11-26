L'éditeur 1Password affirme qu'aucun mot de passe de coffre-fort n'a été compromis après une attaque sur GitHub, mais des données personnelles de clients ont été extraites.

L'éditeur de gestionnaire de mots de passe 1Password a été victime d'une attaque après que des pirates ont compromis le compte GitHub professionnel de l'un de ses employés. Selon l'entreprise, aucun mot de passe conservé dans les coffres-forts de ses clients n'a été compromis, mais des données personnelles d'une partie de sa clientèle ont été extraites.

L'attaquant a injecté du code malveillant dans les services côté serveur de 1Password pour extraire ces données. Il a également dérobé du code source et obtenu un accès à l'infrastructure qui automatise la compilation et le déploiement des logiciels de l'éditeur.

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Comment le chiffrement de bout en bout protège les coffres-forts 1Password

Le chiffrement de bout en bout permet à 1Password d'héberger les données sans avoir besoin de connaître leur contenu. Chaque identifiant est chiffré sur l'appareil de l'utilisateur avant d'être envoyé sur les serveurs de l'éditeur, qui en assurent le stockage et la synchronisation sous forme chiffrée.

Pour retrouver un identifiant sur un autre appareil, le logiciel récupère les clés de chiffrement auprès du serveur, toujours sous forme chiffrée, puis les déchiffre localement. Ces clés sont protégées par des secrets dont l'éditeur n'a pas connaissance.

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Dans le modèle d'authentification classique, cette protection repose sur la combinaison du mot de passe maître et d'une Secret Key générée sur l'appareil lors de la création du compte. Cette clé peut être transférée vers un nouvel appareil, par exemple en scannant un QR code. Ainsi, un pirate qui volerait une copie chiffrée du coffre-fort ne disposerait pas des informations nécessaires pour le déchiffrer.

Les failles d'architecture révélées par une étude universitaire

Des scientifiques de l'École polytechnique fédérale de Zurich et de l'Université de la Suisse italienne ont publié en février les résultats de travaux sur les architectures à connaissance nulle des gestionnaires de mots de passe. Leur objectif était de déterminer dans quelle mesure ces services protègent les données des abonnés si leurs propres serveurs tombaient entre les mains d'un pirate.

Les chercheurs ont écarté l'hypothèse d'une compromission des applications installées sur les appareils des utilisateurs. Dans ce cadre, leurs conclusions visent surtout les procédures de récupération de compte et les fonctions de partage de mots de passe.

Selon ces travaux, un pirate pourrait détourner la récupération de compte pour mettre la main sur les clés de chiffrement d'un coffre-fort. Il pourrait aussi exploiter le partage en substituant ses propres clés publiques à celles des destinataires, sans que le logiciel ne détecte la supercherie.

Les auteurs ajoutent qu'un serveur compromis peut amener le logiciel à enregistrer des mots de passe dans un coffre-fort dont l'attaquant possède déjà la clé. Un serveur compromis peut également imposer le recours à d'anciens procédés cryptographiques dont les faiblesses sont connues, ce qui met en échec les garanties de confidentialité du chiffrement de bout en bout.

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Réponses de Bitwarden, LastPass, Dashlane et 1Password

Bitwarden, LastPass et Dashlane ont entrepris de corriger les problèmes révélés par ces travaux. En revanche, selon les auteurs de l'étude, les problèmes relevés chez 1Password demeurent à ce jour sans correctif.

1Password a toutefois introduit un dispositif de vérification de l'authenticité des clés publiques. Cette mesure répond à l'une des failles décrites par les chercheurs, sans que les auteurs ne considèrent à ce stade le problème comme résolu dans son ensemble.

Pourquoi l'intégrité du logiciel reste décisive pour les utilisateurs

Même un gestionnaire de mots de passe protégé contre ces attaques doit garantir l'intégrité du logiciel auquel l'utilisateur confie ses identifiants. À chaque consultation d'un mot de passe ou lorsque le gestionnaire remplit un formulaire de connexion, le logiciel utilise des clés de chiffrement.

Ces clés sont accessibles grâce au mot de passe maître et, dans le cas de 1Password, à la Secret Key. Plutôt que de chercher à déchiffrer les données hébergées sur les serveurs de l'éditeur, un pirate aurait donc intérêt à s'attaquer au logiciel qui réalise cette opération.

Pour les utilisateurs de 1Password, le chiffrement de bout en bout protège le contenu hébergé, mais la sécurité dépend aussi de la récupération de compte, du partage de mots de passe et de l'intégrité du logiciel installé sur leurs appareils.