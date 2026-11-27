L'abbaye de Valmagne à Villeveyrac accueille son 19e Marché de Noël les 28 et 29 novembre avec 213 artisans. Découvrez le programme et les autres marchés du bassin de Thau.

Le 19e Marché de Noël de l'abbaye de Valmagne ouvre ses portes les samedi 28 novembre et dimanche 29 novembre à Villeveyrac. Cet événement majeur réunira exactement 213 exposants au sein du joyau cistercien fondé en 1139. L'organisateur, Éléonor de Gaudart d'Allaines, promet une sélection minutieuse d'artisans.

Un cadre historique pour l'artisanat

Les 213 exposants tiendront leurs stands dans les allées extérieures, la cour d'honneur, le cloître et le réfectoire de l'abbaye. La cathédrale des vignes et la salle du chapitre accueilleront également cette effervescence festive. Le public pourra découvrir des céramiques, des objets en bois et des peintures.

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La gamme de produits inclut des décorations de Noël, des bougies, des huiles d'olive et des miels variés. Des savons artisanaux complètent cette offre diversifiée de créations faites main. Ce cadre permet de (re)découvrir le joyau cistercien tout en trouvants des idées cadeaux.

Sélectivité et diversité des artisans

Éléonor de Gaudart d'Allaines souligne la sélectivité du processus de sélection des participants. Chaque candidature fait l'objet d'une étude minutieuse par l'organisatrice. La plupart des artisans sont locaux, mais certains viennent de régions plus éloignées.

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L'événement attire des créateurs de l'Aveyron, du Gard, de Toulouse et même du Limousin. Cette diversité géographique enrichit l'offre commerciale du marché. L'ambiance festive est renforcée par le parfum des fêtes et l'effervescence des lieux.

Programme familial et animations

Les enfants pourront profiter de balades à poney à travers les vignes pendant l'événement. Le Père Noël fera son apparition lors des après-midi des deux jours de marché. Ces animations s'ajoutent à la découverte des stands et des créations artistiques.

Près de 10 000 personnes s'étaient déplacées l'an dernier à Villeveyrac pour cet événement. Le 20e Marché de Noël célébrera cette édition avec une attention particulière aux familles. Le site propose également des spectacles en soi avec ses nombreux exposants.

Calendrier des marchés du bassin de Thau

De nombreux marchés se tiendront dans le bassin de Thau d'ici Noël à Sète, Montbazin et Frontignan. Le premier marché de Noël 2026 à Sète aura lieu les 28 et 29 novembre sur l'esplanade Aristide-Briand. L'événement marque l'ouverture des Fééries de Noël et est gratuit.

Les horaires varient de 10 heures à 19 heures le samedi et de 10 heures à 18 heures le dimanche. D'autres marchés sétois auront lieu au chantier naval de la Plagette le 5 décembre et au BAZR Festival le 13 décembre. L'accès reste libre pour tous ces rendez-vous.

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Dates et horaires des marchés environnants

À Montbazin, le marché aura lieu le 28 novembre. Frontignan organisera son marché du 4 au 6 décembre en cœur de ville à partir de 17 heures 30. Mireval accueillera le créateur du marché le samedi 5 en cœur du village.

Bouzigues proposera son marché les 5 et 6 sur la place du Belvédère. Villeveyrac organisera une animation le dimanche 6 sur la place du Marché aux Raisins de 10 heures à 22 heures. Loupian accueillera le marché le 6 décembre sur la place de la République de 10 heures à 18 heures.

Prochains événements dans le territoire

Balaruc-le-Vieux accueillera un marché le 12 décembre sur l'esplanade Marcel-Pradel de 10 heures à 18 heures. Gigean proposera deux journées les 12 et 13 à la Halle des sports. Poussan organisera un marché nocturne le 12 décembre en cœur de village de 17 heures à 22 heures.

Mèze accueillera le marché le 19 décembre sur la place Aristide-Briand de 10 heures à 19 heures. Vic-la-Gardiole ouvrira le domaine du Mas Rouge le 28 novembre avec les Audacieuses du bassin de Thau. L'entrée sera libre pour tous ces événements.