1998 : une comédie musicale pour revivre le sacre des Bleus

Le producteur Farid Benlagha Le Hazif annonce un spectacle musical sur la victoire de la France en Coupe du monde 1998, intitulé provisoirement '1998, notre plus belle histoire', avec la participation possible d'anciens joueurs et de rappeurs.

Farid Benlagha Le Hazif , producteur de théâtre, a annoncé au Parisien son projet d'adapter la première victoire en Coupe du monde de l'équipe de France en 1998 en comédie musicale , intitulée provisoirement "1998, notre plus belle histoire".

Ce spectacle, dont la sortie est prévue pour 2028, année du trentième anniversaire du sacre, ambitionne de faire revivre l'euphorie collective qui a saisi la France lors de cette soirée du 12 juillet 1998, lorsque les Bleus ont battu le Brésil en finale. Le producteur, connu pour avoir adapté le film "La Haine" en comédie musicale, souhaite cette fois offrir un spectacle plus grand public, feel good et accessible, centré sur la joie et l'unité nationale.

Le projet ne se concentrera pas sur les détails sportifs, mais utilisera les matchs comme toile de fond pour raconter la société française de l'époque.

"On a su démontrer qu'on était capables d'être heureux tous ensemble, quelles que soient nos origines, nos couleurs, nos religions…", explique Farid Benlagha Le Hazif. Il a déjà pris contact avec plusieurs anciens joueurs de l'équipe championne du monde, qui seraient ravis de participer.

Par ailleurs, la production souhaite intégrer des sonorités connectées à l'époque, mêlant rap (NTM, IAM) et French touch, tout en restant modernes. Le tube "I Will Survive" de Gloria Gaynor, devenu l'hymne des supporters, sera retravaillé. Le producteur envisage de collaborer avec des noms du rap, évoquant Kool Shen ou JoeyStarr sans engagement ferme. L'écriture du livret sera confiée à François Chouquet et à un scénariste de cinéma.

Le casting débutera début 2027, et les premières représentations sont attendues en 2028. Farid Benlagha Le Hazif insiste sur l'importance de raconter une France sans discriminations, un pays heureux de ses différences, comme en 1998. Ce projet, après "La Haine", confirme sa volonté de mettre en lumière des récits collectifs et fédérateurs.

Le spectacle, encore en phase de création, promet de faire revivre un moment historique qui a marqué les esprits, et pourrait bien rassembler des générations autour d'une même émotion





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