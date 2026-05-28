1969 : La première Foire Internationale de Bordeaux au lac

Retour en images sur l'inauguration de la Foire de Bordeaux dans son nouveau hall 1 au bord du lac en mai 1969, qui a attiré plus de 600 000 visiteurs.

La Foire Internationale de Bordeaux est l'un des plus grands événements du Sud-Ouest, attirant chaque année des centaines de milliers de visiteurs. En 2026, elle se déroule comme à son habitude dans le hall 1 du parc des expositions de Bordeaux-Lac , mais cette localisation n'a pas toujours été la sienne.

Avant 1969, la foire se tenait sur la place des Quinconces, en plein coeur historique de la ville. C'est en 1969 que le maire de l'époque, Jacques Chaban-Delmas, décide de transférer la manifestation dans le tout nouveau hall 1, construit spécialement pour accueillir de grands événements au bord du lac. Cette décision stratégique visait à moderniser l'infrastructure et à offrir plus d'espace aux exposants et au public.

Les archives de Sud Ouest témoignent de cette transition majeure, avec des photographies qui montrent la transformation du site et l'enthousiasme des participants. Le 10 mai 1969, l'inauguration officielle a lieu en grande pompe. Le cortège des personnalités, mené par Jacques Chaban-Delmas, parcourt les 18 hectares de stands répartis dans le hall et à l'extérieur. Les images d'archives montrent des allées bondées, des exposants ravis, et une météo clémente.

Les visiteurs peuvent découvrir une multitude de stands : matériel de camping pour préparer les vacances d'été, outillage de jardinage pour les amateurs de verdure, ameublement et décoration intérieure, ainsi que les dernières innovations en bureautique. Le vin, produit phare de la région, est à l'honneur avec un concours régional dont le jury prête serment le 12 mai. Le stand du journal Sud Ouest, partenaire historique, est également très fréquenté.

Les animations ne manquent pas, avec un mini-train qui promène les enfants et des attractions pour toute la famille. L'affluence est au rendez-vous : sous un soleil pesant, les visiteurs de tous âges se pressent dans les allées. Le parking, immense pour l'époque, est rempli de voitures, offrant une vue panoramique sur le lac et le tout nouveau pont d'Aquitaine, inauguré deux ans plus tôt.

Au total, plus de 600 000 personnes se rendent à cette première Foire du lac entre le 10 et le 19 mai 1969, un chiffre record qui témoigne de l'engouement populaire. Cette édition historique a jeté les bases de la Foire moderne, qui continue d'évoluer tout en conservant son esprit d'origine. Aujourd'hui, la Foire Internationale de Bordeaux est un rendez-vous incontournable pour les professionnels et le grand public, perpétuant la tradition d'innovation et de convivialité initiée en 1969.

Les stands variés, les dégustations et les animations font toujours le succès de l'événement, qui attire chaque année des visiteurs de toute la région et d'ailleurs





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Foire Internationale De Bordeaux 1969 Bordeaux-Lac Hall 1 Archives

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